Tử vi thứ Ba 15/2/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Dậu được trả công xứng đáng, tài lộc chạm đỉnh, Mùi - Tuất tự tin thái quá, làm việc thiếu tập trung, dễ xôi hỏng bỏng không

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chính Tài chiếu mệnh đảm bảo cho người tuổi Tý có một nguồn tài chính ổn định trong ngày hôm nay. Đặc biệt là người làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản tiền công, tiền thưởng xứng đáng nếu đã làm việc trong Tết vừa qua.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm xuất hiện những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Hai người cần học cách bao dung cho những khuyết điểm đối phương và trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Kiếp Tài mang tới nhiều rắc rối, người tuổi Sửu phải đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững quan điểm đúng đắn của mình, chớ vội tin theo lời từ một phía.

Nếu người làm ở vị thế cao phải nhận chỉ trích của cấp dưới thì đây chính là lúc bạn cần xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình. Đừng quá độc đoán, hãy thay đổi để trở thành một người lãnh đạo đáng để người khác nể phục.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần cần phải dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Tết vừa mới qua, bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho bản thân hoặc tham gia tiệc tùng mà lạnh nhạt với những người luôn chờ đợi mình ở nhà.

Ở môi trường làm việc, bản tính cao ngạo và cố chấp, thích làm theo ý mình chính là nguyên nhân khiến bản mệnh khó được lòng người khác. Hãy khiêm tốn lắng nghe quan điểm của người khác, có thể bạn sẽ tìm thấy những điều hay đáng để học tập.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão trở nên rất sĩ diện. Bản mệnh thường tìm cách trốn tránh trách nhiệm trong những lỗi sai mình gây ra vì không muốn xấu mặt.

Nếu cứ tiếp tục giữ tình trạng này, bạn sẽ mãi chẳng thể nào tiến bộ được. Điều bạn cần làm là thẳng thắn thừa nhận lỗi sai, từ đó tìm ra hướng khắc phục thích hợp để sau này không còn tái phạm.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn hôm nay gặp nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Dù bạn có từng đạt được thành tích xuất sắc đến đâu thì cách cư xử nóng nảy, bốc đồng vẫn sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm.

Nếu là người làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để bạn lựa chọn đầu tư. Bản mệnh hãy bình tĩnh lắng nghe và tiếp thu lời khuyên của người khác, đồng thời chờ đợi một thời điểm làm giàu khác thích hợp hơn.

Tuổi Tỵ

Thiên Ấn chiếu mệnh khẳng định những cố gắng từ trước đến nay của người tuổi Tỵ chẳng hề uổng phí. Bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và nhận được sự tôn trọng, ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Cách xử lý tình huống nhanh nhẹn, vững vàng là yếu tố giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên. Con giáp này không sợ đối mặt với khó khăn mà cho rằng, đó chính là cơ hội để mình trở nên nổi bật và vươn lên vị trí cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn duy trì được sự nhiệt tình và hăng hái trong công việc.

Tuy nhiên, khi đứng trước những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, cẩn trọng, không nên quá nóng vội, dễ khiến bản thân mắc lỗi không đáng có, thậm chí gây ra hối tiếc sau này.

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh thường chọn cách bỏ ngoài tai ý kiến của người khác vì cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần đến sự giúp đỡ.

Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng nếu quá nóng vội và không nhìn nhận chính xác thực tế, bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại và tốn thời gian để khắc phục hậu quả đấy.

Tuổi Thân

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Thân rất hòa hợp với nửa kia của mình, thậm chí sau mỗi lần mâu thuẫn, đôi bên lại càng thêm thấu hiểu và quý trọng nhau nhiều hơn. Mối quan hệ hiện tại của hai người rất đáng ngưỡng mộ đấy.

Trên phương diện tài lộc, Thực Thần đem lại cơ hội phát tài cho những người làm nghề tự do. Bạn đã cố gắng hết sức mình và nay chính là lúc bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có Lục Hợp trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay, và hai người có thể bắt tay cùng phát triển.

Công việc của người làm công ăn lương cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn sẵn sàng nhận trách nhiệm ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ. Hãy làm tốt nhiệm vụ được giao và để lại ấn tượng tốt cho ban lãnh đạo.

Tuổi Tuất

Tỷ Kiên đem tới điềm chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Tuất. Bạn quá cứng cỏi, thích làm theo ý mình, không chịu hòa nhập với tập thể nên dễ bị mọi người xa lánh, cô lập, khiến làm việc gì cũng khó khăn.

Bạn cần thay đổi mặt tính cách này nếu muốn tiến xa hơn. Tự cô lập bản thân sẽ khiến bạn gặp phải nhiều khó khăn, áp lực hơn trong công việc. Bạn không muốn lúc nào mình cũng phải một mình khắc phục mọi khó khăn chứ?

Tuổi Hợi

Các mối quan hệ xã hội của người tuổi Hợi không được thuận lợi trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn.

Trên phương diện tài lộc, Thiên Tài cho thấy bạn dễ phát tài bất ngờ nhờ các trò may rủi. Tuy nhiên, bạn không nên sống phụ thuộc vào số tiền này. Hãy cố gắng làm mọi việc dựa trên công sức của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.