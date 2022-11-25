Tử vi thứ 7 ngày 26/11/2022: Chính Quan nâng đỡ, 4 con giáp sau làm gì cũng suôn sẻ, thu nhập dồi dào, tài lộc vượng phát bất ngờ

Sự nghiệp của Mão đang đứng trước cơ hội được phát triển lên tầm cao mới nhưng càng là như vậy, bạn càng cần phải học cách tiết chế cảm xúc, giữ thái độ khiêm tốn và đúng mực, tránh tỏ ra kiêu ngạo mà tự rước lấy rắc rối. Khi đó, đường thăng tiến rất rộng mở, lại luôn được mọi người ủng hộ.

Ngày Mùi Mão tạo thành cục diện Tam Hợp, người tuổi Mão cảm thấy tinh thần rất sáng suốt và hứng khởi. Bạn hăng hái bắt tay vào làm việc với mục tiêu rút ngắn thời gian và cả công sức so với dự định ban đầu. Sự chủ động này giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Hôm nay còn được coi là ngày vượng tài với Mão. Bản mệnh được người khác chỉ bảo mách nước cho chỗ kiếm tiền hoặc tự mình mày mò tìm ra con đường phù hợp nên thu nhập rất khá, tài chính rủng rỉnh, tự tin thực hiện các dự định đặt ra từ trước đó.

Tuổi Thìn

Thứ 7 này, tuổi Thìn có Chính Quan nâng đỡ nên làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, gặp vấn đề là tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Dù thường ngày bạn vẫn tạo ấn tượng là người thông minh, nhanh nhẹn nhưng lại hơi vội vàng, cát tinh này sẽ ở bên dẫn dắt, định hướng và giúp bản mệnh đi đúng hướng.

Tuổi Thìn cần cố gắng duy trì và phát huy được phong độ này thì đường thăng tiến sẽ rất rộng mở. Sự nghiệp hanh thông kéo theo tài lộc cũng gia tăng. Rất có thể bản mệnh sẽ có một khoản tiền thưởng cho sự cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua, quả là rất xứng đáng.

Sức khỏe là điều mà con giáp tuổi Thìn cũng cần quan tâm trong ngày Thổ vượng hôm nay. Bạn nên đi khám sức khỏe tổng quát và nhanh chóng đặt ra cho mình lối sinh hoạt khoa học hơn. Đó là cách hiệu quả nhất để cải thiện sức khỏe về lâu dài, đẩy lui bệnh tật.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tuổi Tị được Chính Tài hậu thuẫn nên đón nguồn thu nhập ổn định, dồi dào trong ngày. Tử vi ngày mới dự báo tài lộc sẽ tăng mạnh, nếu bạn chăm chỉ làm việc thì không bao giờ phải lo thiếu tiền. Ngoài ra bản mệnh còn có cơ hội tăng lương, thưởng rất chính đáng nữa với tất cả sự cống hiến vừa qua.

Nhân duyên trong ngày tốt đẹp nhờ Hỏa sinh Thổ. Nhất là những người đã có gia đình, vợ chồng hài hòa, thấu hiểu và cùng chia sẻ mọi việc với nhau nên không khí gia đình rất đầm ấm. Mối quan hệ với các thành viên trong gia đình cũng rất tốt nên cần tăng cường trò chuyện để tăng thêm tình gắn kết.

Người độc thân vẫn cần cố gắng mở lòng nhiều hơn mới mong sớm tìm được một nửa phù hợp. Hãy cứ tự tin với sức hút của riêng mình, học cách yêu thương và hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn, khi đó duyên sẽ tự tìm đến với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay là ngày Lục Hợp nên tuổi Ngọ có nhiều bước phát triển khiến bao người xung quanh cũng phải ngưỡng mộ. Bản mệnh có cát tinh che chở lại thêm năng lực vững vàng nên có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đạt được mục tiêu như kế hoạch đề ra.

Tài lộc vượng phát, thu nhập của bạn tăng lên đáng kể trong một thời gian ngắn, nhất là người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội buôn may bán đắt, mọi khoản thu đều tăng lên trông thấy. Nhờ vậy tài khoản tích lũy của bạn lại tăng thêm một mức mới, tăng thêm cho Ngọ sự tự tin cho những kế hoạch tương lai.

Tin vui đến với con giáp này cả trong chuyện tình cảm nhờ ngũ hành tương sinh ủng hộ, dù đã có đôi hay còn độc thân thì bản mệnh cũng có những niềm vui rất đáng chúc mừng. Nhất là người độc thân, tình yêu của bạn đang phát triển theo chiều hướng tích cực, chắc chắn bạn sẽ sớm được đắm chìm trong những điều lãng mạn đó.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.