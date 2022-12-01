Tử vi thứ 6 ngày 2/12/2022: Tam Hội nâng đỡ, 3 con giáp sau được ưu ái đủ đường, tiền tài lẫn tình duyên đều đỏ, vạn sự khởi đầu hanh thông

Thổ sinh Kim, người độc thân có thể nhận ra người vẫn luôn quan tâm, chăm sóc mình là ai. Nếu quý trọng tình cảm với đối phương, bạn nên cho người đó một cơ hội hoặc có hành động rõ ràng để giữ khoảng cách thích hợp với đối phương, chớ nên mập mờ.

Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì thế mà nảy sinh những suy nghĩ ảo tưởng, không phù hợp với thực tế hoặc hành xử kiêu ngạo với mọi người xung quanh. Bạn cần biết mình đang đứng ở đâu, điểm mạnh của mình là gì để xây dựng những kế hoạch phát triển phù hợp với bản thân.

Chính Ấn phù trợ, người tuổi Tị với bản tính cởi mở, lạc quan có thể đem lại nguồn năng lượng tích cực cho tập thể. Người có chức quyền có thể trở thành người đi tiên phong, hướng tập thể đi theo con đường phát triển mới đầy triển vọng.

Với người làm công ăn lương, bạn có thể kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đáng quý. Đối phương có thể đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi đáng quý, hãy khiêm tốn lắng nghe để có thể ngày một hoàn thiện bản thân.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân được giới thiệu cho nhiều đối tượng triển vọng. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để giao lưu, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, rất có thể bạn sẽ nhanh chóng tìm được người ưng ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu nên tìm thời điểm thích hợp để phát huy tài năng của mình. Bạn có thể thổi một luồng gió mới cho cả tập thể, khiến nhiều người phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa.

Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay rất thích hợp để bản mệnh mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình. Khi tìm được đối tác phù hợp, việc làm ăn sẽ diễn ra thuận lợi, bạn có thể kiếm về cho mình một khoản tiền kha khá.

Thổ sinh Kim, những thành tích cao trong công việc khiến bạn trở thành tâm điểm của đám đông và được nhiều người khác giới quan tâm, để ý. Bạn có thể tìm ra người phù hợp với hình mẫu của mình trong ngày hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.