Tử vi thứ 6 ngày 2/12/2022: Tam Hội nâng đỡ, 3 con giáp sau được ưu ái đủ đường, tiền tài lẫn tình duyên đều đỏ, vạn sự khởi đầu hanh thông

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 21:02

Xem tử vi hàng ngày 2/12/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết điều may mắn hay xui xẻo nào đang chờ đợi trước mắt, từ đó luôn chủ động hóa giải vấn đề.

Tuổi Tý 

Theo tử vi hàng ngày 2/12/2022 của 12 con giáp, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý nhận được sự ưu ái của cấp trên trong ngày hôm nay. Đối phương có thể giao cho bạn nhiều công việc quan trọng, hãy nắm chặt cơ hội của mình.

Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì thế mà nảy sinh những suy nghĩ ảo tưởng, không phù hợp với thực tế hoặc hành xử kiêu ngạo với mọi người xung quanh. Bạn cần biết mình đang đứng ở đâu, điểm mạnh của mình là gì để xây dựng những kế hoạch phát triển phù hợp với bản thân.

Thổ sinh Kim, người độc thân có thể nhận ra người vẫn luôn quan tâm, chăm sóc mình là ai. Nếu quý trọng tình cảm với đối phương, bạn nên cho người đó một cơ hội hoặc có hành động rõ ràng để giữ khoảng cách thích hợp với đối phương, chớ nên mập mờ.

Tử vi thứ 6 ngày 2/12/2022: Tam Hội nâng đỡ, 3 con giáp sau được ưu ái đủ đường, tiền tài lẫn tình duyên đều đỏ, vạn sự khởi đầu hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Chính Ấn phù trợ, người tuổi Tị với bản tính cởi mở, lạc quan có thể đem lại nguồn năng lượng tích cực cho tập thể. Người có chức quyền có thể trở thành người đi tiên phong, hướng tập thể đi theo con đường phát triển mới đầy triển vọng.

Với người làm công ăn lương, bạn có thể kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đáng quý. Đối phương có thể đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi đáng quý, hãy khiêm tốn lắng nghe để có thể ngày một hoàn thiện bản thân.
Hỏa sinh Thổ, người độc thân được giới thiệu cho nhiều đối tượng triển vọng. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để giao lưu, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, rất có thể bạn sẽ nhanh chóng tìm được người ưng ý.

Tử vi thứ 6 ngày 2/12/2022: Tam Hội nâng đỡ, 3 con giáp sau được ưu ái đủ đường, tiền tài lẫn tình duyên đều đỏ, vạn sự khởi đầu hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu nên tìm thời điểm thích hợp để phát huy tài năng của mình. Bạn có thể thổi một luồng gió mới cho cả tập thể, khiến nhiều người phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa.

Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay rất thích hợp để bản mệnh mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình. Khi tìm được đối tác phù hợp, việc làm ăn sẽ diễn ra thuận lợi, bạn có thể kiếm về cho mình một khoản tiền kha khá.

Thổ sinh Kim, những thành tích cao trong công việc khiến bạn trở thành tâm điểm của đám đông và được nhiều người khác giới quan tâm, để ý. Bạn có thể tìm ra người phù hợp với hình mẫu của mình trong ngày hôm nay.

Tử vi thứ 6 ngày 2/12/2022: Tam Hội nâng đỡ, 3 con giáp sau được ưu ái đủ đường, tiền tài lẫn tình duyên đều đỏ, vạn sự khởi đầu hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Gọi tên 4 con giáp phát tài, được CHÍNH QUAN hộ mệnh, tháng cuối năm 2022 thu tiền về đầy túi

Gọi tên 4 con giáp phát tài, được CHÍNH QUAN hộ mệnh, tháng cuối năm 2022 thu tiền về đầy túi

Xin chúc mừng 4 con giáp phát tài tháng 12/2022. Bạn nhanh chóng nắm bắt được các cơ hội làm giàu, chính vì thế mà tiền chảy ào ào vào túi.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay mai tu vi tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 8 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà