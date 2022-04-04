Tử vi thứ 4 ngày 6/4/2021 của 12 con giáp: Con giáp nào được CÁT TINH nâng đỡ hết mực?

Tử vi hôm nay của 12 con giáp nhận thấy, vận trình của người tuổi Tý trong ngày thứ 4 này không được khả quan. Bản mệnh nên cẩn trọng trong mọi hành động kẻo có kẻ xấu bụng đang chờ cơ hội để làm tổn hại đến bạn. Chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ để tạo ra những rắc rối phiền phức cho bạn rồi.

Chuyện tình cảm của bạn có nhiều khởi sắc trong khoảng thời gian này. Các cặp đôi nhờ xóa bỏ được hiểu lầm mà dần thấu hiểu nhau và trân trọng nhau hơn.

May mắn là Thiên Ấn trợ mệnh nên con giáp này không phải lo lắng quá nhiều về công việc. Sự nhanh nhạy giúp bạn xử lý vấn đề dễ dàng hơn, mọi trở ngại cũng dần bị đẩy lùi.

Tử vi hôm nay của 12 con giáp nhận thấy, vận trình của người tuổi Tý trong ngày thứ 4 này không được khả quan. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 6/4/2022 tuổi Sửu

Chính Tài dự báo hôm nay nhiều con giáp tuổi Sửu rủng rỉnh tiền tiêu vì bản mệnh vừa nhận được lương, thưởng. Lúc này bạn có thể trả nợ hoặc mua món đồ mà mình thích từ lâu, thế nhưng đừng quên dành một phần tiết kiệm trước khi nghĩ tới việc chi tiêu bạn nhé.



Kim - Thổ tương sinh dự báo một ngày bùng nổ với nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đừng bỏ lỡ cơ hội chinh phục những người đang quan sát bạn bằng những hành động táo bạo, tự tin. Hẳn nhiên chúng ta ai cũng có những nỗi lo và băn khoăn riêng, nhưng đây không phải lúc để bước lùi.

Hôm nay nếu bản mệnh đi đâu nên ưu tiên hướng Hỷ thần: Hướng Đông Bắc, hoặc hướng Tài thần: Hướng Đông Nam, hạn chế chọn hướng Hắc thần: Hướng Tây Bắc.

Tử vi ngày 6/4/2022 tuổi Dần

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra hanh thuận. Người tuổi này có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực trên con đường đang theo đuổi. Đây cũng là thời cơ tốt để những chú Hổ tranh thủ phát huy tài lẻ của mình để gây ấn tượng tốt trong mắt những người xung quanh.

Vận trình tình cảm có nhiều buồn phiền. Các cặp đôi dù đang chung sống dưới một mái nhà nhưng khó tránh khỏi bất hoà, mâu thuẫn vì xung đột quan điểm. Hoặc tệ hơn, trái tim của cả hai giờ đây không còn dành cho nhau nữa.

Vận trình tài lộc gặp nhiều tin tốt lành. Bản mệnh không cần phải quá lo lắng đối với chuyện tiền nong khi đã có quý nhân soi đường chỉ lối rõ ràng.

Tử vi ngày 6/4/2022 tuổi Mão

Hôm nay, người tuổi Mão dễ có hành động thiếu suy xét, bạn khăng khăng với ý kiến của mình và bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người xung quanh.

Lại thêm Tỷ Kiên chiếu mệnh, các mối quan hệ xã giao của bạn dần đi vào ngõ cụt, khi liên tục có những bất đồng tranh chấp xảy ra. Chẳng ai chịu nhường ai khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Hôm nay, người tuổi Mão dễ có hành động thiếu suy xét, bạn khăng khăng với ý kiến của mình và bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người xung quanh. Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, người độc thân vẫn chưa tìm được cơ hội để bày tỏ lòng mình với người ấy. Mối quan hệ giữa hai người cứ trở nên mông lung, chẳng chút rõ ràng.

Tử vi ngày 6/4/2022 tuổi Thìn

Nhờ có Tam Hợp mà nhiều cặp đôi tuổi Thìn có thể chung tay để cùng nhau tháo gỡ những căng thẳng trước đây, sau một số chuyện thì hai người hiểu nhau và biết thông cảm cho nhau nhiều hơn.



Kim - Thổ tương sinh mang đến sự tự tin cho bản mệnh, có thể nói lúc này bạn muốn làm gì cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người xung quanh. Họ không chỉ cho bạn những lời động viên mà người có nhiều kinh nghiệm còn rất nhiệt tình truyền dạy cho bạn những điều hay ho.

Thiên Tài là cơ hội để con giáp tuổi Thìn có tài năng thực sự đột phá trong doanh thu, bản mệnh vẫn chăm chỉ dù mọi người đang trong tâm thế muốn nghỉ ngơi. Các việc được giao đều hoàn thành nhanh chóng và không có sai sót gì, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi kế hoạch tiến triển trôi chảy.

Tử vi ngày 6/4/2022 tuổi Ngọ

Có Thực Thần ghé thăm, vận may tiền bạc sẽ tìm đến với tuổi Ngọ trong ngày thứ 4 này. Những người làm kinh doanh, buôn bán hay nghề tự do sẽ thu về tay một khoản lời lãi không hề nhỏ.

Tiếc rằng, chuyện tình cảm của hai bạn lại vướng vào vô vàn khó khăn trắc trở. Có vẻ như bạn phải chứng minh được lựa chọn của bạn là điều đúng đắn. Đó là cách để hai người thấu hiểu về nhau hơn.

Xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh khởi công tạo tác mọi việc tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gã. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành, chặt cỏ phá đất.

Tử vi ngày 6/4/2022 tuổi Tỵ

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. May mắn có cát tinh nâng đỡ nên con giáp này không chỉ giải quyết triệt để các rắc rối trước đó mà còn hoàn thành đúng chỉ tiêu đã đặt ra. Khả năng quản lý thời gian tốt mang lại cho bản mệnh nhiều thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm tươi sáng. Các cặp đôi sớm vượt qua giai đoạn giông bão, xốc nổi mà yêu nhau bằng tất cả sự chân thành và nồng nhiệt. Đây là nền tảng chắc vững để tuổi Tỵ và nửa kia xây dựng tương lai cho tình yêu hai người.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Bản mệnh có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không còn lo nghĩ nhiều tới chuyện tiền nong.

Tử vi ngày 6/4/2022 tuổi Mùi

Điểm sáng duy nhất trong ngày của con giáp này đến từ vận trình tài lộc của con giáp tuổi Mùi trong ngày Chính Tài tương trợ. Nhiều người say sưa làm ăn khi nhìn thấy cơ hội kiếm tiền đang đổ về với mình, có thể nói hi sinh của bạn rất xứng đáng.

Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của người tuổi Mùi để những ai độc thân có cơ hội hẹn hò một người cùng chung chí hướng, mục tiêu trong cuộc sống. Chỉ cần mở rộng trái tim đón lấy, chắc chắn con đường tìm đến hạnh phúc của bạn cũng sẽ trải đầy hoa thôi.



Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 25 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Bản mệnh nhớ tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tử vi ngày 6/4/2022 tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Các kế hoạch bị trì hoãn lúc trước bắt đầu đi vào hoạt động với năng suất khá tốt. Nhưng do điềm báo có kẻ tiểu nhân cản trở giữa đường khiến bản mệnh mất đi sự bình tĩnh vốn có, từ đó ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả sau cùng.

Vận trình tình cảm bình ổn. Dù đang có những ngày tháng hạnh phúc và viên mãn, bản mệnh cũng đừng quên hâm nóng tình cảm của mình bằng cách tạo ra những bữa cơm hay đi dạo bộ cùng nửa kia.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Bản mệnh có thể thoải mái chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần phải lo nghĩ nhiều như khoảng thời gian trước.

Tử vi ngày 6/4/2022 tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu trở nên hanh thông suôn sẻ hơn hẳn so với thời gian trước đó. Những thành quả mà bạn thu nhận được hoàn toàn xứng đáng với bao công sức mà bạn đã bỏ ra.

May mắn còn tìm đến với con giáp này khi Thiên Tài xuất hiện. Cát thần chủ về tiền bạc này báo hiệu một khoản thu nhập từ nghề tay trái không hề nhỏ sẽ lấp đầy túi bạn trong ngày hôm nay. Hãy tiếp tục sử dụng chúng để tái đầu tư vào những dự án hứa hẹn trong tương lai.

Người độc thân còn có thể đón tin vui tình cảm trong ngày này nữa. Có vẻ như bạn sẽ gặp gỡ được một nửa phù hợp với mình qua những lời giới thiệu mai mối của bạn bè người thân đó. Hãy chuẩn bị tinh thần đón hỷ tín đang tới nhé.

Tử vi ngày 6/4/2022 tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày 6/4/2022 của 12 con giáp, Tam Hội chỉ ra cho con giáp tuổi Tuất cách hợp tác làm ăn phù hợp văn minh, uy tín. Thậm chí nó còn giúp bản mệnh cải thiện mối quan hệ với người thân, nhất là với những ai lây ngày không liên lạc.

Nhờ Thiên Tài trợ mệnh, tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi trong tài chính. Nếu đang làm một số nghề tay trái, bản mệnh có thể thu được một khoản không nhỏ nhờ những công việc bên lề này.

Tử vi hàng ngày 6/4/2022 của 12 con giáp, Tam Hội chỉ ra cho con giáp tuổi Tuất cách hợp tác làm ăn phù hợp văn minh, uy tín. Ảnh minh họa: Internet

Kim - Thổ tương sinh mang lại năng lượng dồi dào cho con giáp tuổi Tuất, khi có sức khỏe bạn thực hiện được rất nhiều việc, thậm chí bạn còn lan tỏa được sự tích cực của mình cho mọi người. Tuy nhiên, hôm nay đừng vì vui quá mà uống nhiều rượu bia đấy nhé.

Tử vi ngày 6/4/2022 tuổi Hợi

Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. May mắn là có cát tinh nâng đỡ đem đến cho bản mệnh nhiều cơ hội để thăng tiến và mở rộng quy mô kinh doanh. Nhưng để đạt được thành tựu nổi bật, con giáp này cần phải nhanh chóng xây dựng mục tiêu và kế hoạch càng chi tiết càng tốt.

Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng.

Vận trình tình cảm chưa được như ý muốn. Bản mệnh dành sự chân thành, quan tâm cho đối phương nhiều bao nhiêu thì nhận lại sự hờ hững bấy nhiêu. Những thương tổn trong tình cảm đem đến vô tình khiến bản mệnh sống khép kín hơn.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Công việc ổn định đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh, thậm chí là dư dôi.

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