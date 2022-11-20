Tử vi thứ 2 ngày 21/11/2022, Thủy sinh Mộc mang lại tài vượng, 3 con giáp sau PHÁT TÀI BẤT NGỜ, nhận một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh

Xem tử vi hàng ngày 21/11/2022, bạn sẽ biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, là cơ hội cần nắm bắt hay nguy cơ cần cảnh giác để đối phó.

Tuổi Sửu Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Sửu gặt hái được nhiều thành tích cao, vì thế mà ngày hôm nay, bạn có khả năng được nhận một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Hãy coi đây là món quà khích lệ tinh thần bản thân tiếp tục cố gắng.

Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ. Khi cầm tiền trong tay, bạn nên có cách đầu tư hoặc chi tiêu hợp lý, chớ nên phung phí kẻo cuối cùng lại quay trở lại với cảnh trắng tay.

Mộc khắc Thổ, người độc thân có vẻ khá thờ ơ trong chuyện tình cảm. Bạn tự nhốt mình trong thế giới riêng vì cho rằng không ai có thể hiểu mình. Thậm chí, dù có được người khác giới thiệu làm quen, bạn cũng tìm cách từ chối. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão Nhờ Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Mão luôn giữ được tinh thần hăng hái, tích cực khi làm việc. Chính vì vậy, bạn không sợ khi đối diện với khó khăn. Hôm nay, thậm chí bạn còn vượt qua được giới hạn của bản thân.

Do có quan hệ xã giao thuận lợi, bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đối phương có thể định hướng cho bạn những mục tiêu mới hoặc truyền dạy cho bạn những điều hay lẽ phải. Vì vậy, hãy luôn khiêm tốn lắng nghe và học hỏi nhé.

Tuy nhiên, Mộc vượng khuyên bạn dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Tam Hợp phù trợ, sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước phát triển rõ rệt. Bạn biết rõ mình cần phải làm gì nếu muốn chinh phục mục tiêu. Lại thêm tính cách vui vẻ, cởi mở, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và được nhiều người giúp đỡ.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể mở rộng quy mô làm ăn của mình một cách thuận lợi. Dù đồng tiền có thể chưa chảy vào túi của bạn ngay lập tức, song bạn có lý do để tin rằng tương lai, mình có thể kiếm được bộn tiền.

Mộc sinh Hỏa, quan hệ của bạn và nửa kia cũng vô cùng hòa hợp. Người ấy luôn dành cho bạn sự quan tâm và lời động viên chân thành. Chính vì vậy, bạn không ngại khi đối diện với thử thách hay khó khăn. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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