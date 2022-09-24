Tử vi tháng mới, đón tài lộc mới: 3 tuổi làm đâu trúng đó, được thần tài độ mạng, hưởng hồng phúc lớn, gánh tiền gánh vàng mỏi lưng về nhà

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 17:19

Tử vi tháng 10 dự đoán 3 con giáp vô cùng may mắn, hạnh phúc khi được thần tài độ mạng, hưởng hồng phúc lớn, tiền vàng đầy tay.

Tuổi Mão

Người tuổi Mèo sẽ gặp được thời gian vượng phát của mình khi bước sang tháng 10 này, họ sẽ có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp cuộc sống vô cùng thăng hoa.

Nếu như trong khoảng thời gian trước đó, những người tuổi Mão có gặp những khó khăn nhất định thì đây chính là khoảng thời gian bạn sẽ vượt qua thử thách của mình và gặt hái được nhiều thành tựu, khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tử vi tháng 10 dự đoán, những người tuổi Mão thần Tài sẽ đặc biệt ưu ái. Những người tuổi Mão có thể kiếm bội tiền, có cuộc sống sung túc, dư dả và đây cũng sẽ là một bàn đạp, đưa tuổi Mão đến với những thành công liên tiếp ở các tháng về sau trong năm nay.

Tử vi tháng mới, đón tài lộc mới: 3 tuổi làm đâu trúng đó, được thần tài độ mạng, hưởng hồng phúc lớn, gánh tiền gánh vàng mỏi lưng về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi tháng 10 này cho biết đây sẽ là tháng mà người tuổi Tỵ gặp rất nhiều điều may mắn. Tam Hợp quý nhân dẫn dắt, bản mệnh được nhiều người hỗ trợ trong công việc của mình, nhờ thế mà dù có khó khăn cũng không chùn lòng nản chí, vẫn tiếp tục tiến bước về phía trước.

Chẳng những vậy ngũ hành tương sinh còn hỗ trợ rất nhiều cho chuyện tình cảm của những chú Rắn. Bạn và người ấy có nhiều phút giây mặn nồng bên nhau hơn. Thậm chí có người đang ghen tị với hạnh phúc của hai người đấy, hãy thể hiện tình cảm đúng nơi đúng lúc để tránh rắc rối không đáng nhé.

Tử vi tháng mới, đón tài lộc mới: 3 tuổi làm đâu trúng đó, được thần tài độ mạng, hưởng hồng phúc lớn, gánh tiền gánh vàng mỏi lưng về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong số các con giáp thì người tuổi Dậu chính là người hiền lành chăm chỉ. Cuộc sống của người tuổi Dậu không tham vọng nhiều mọi thứ đều tự nhiên tới.

Tử vi tháng 10 dự đoán con giáp tuổi Dậu cũng không ngại học hỏi, sẵn sàng tiếp tục kiến thức mới. Tuổi Dậu sẽ có khả năng lãnh đạo, biết cách thể hiện lợi thế của bản thân và biết tìm thấy cơ hội để phát triển. Dù bạn có làm việc trong lĩnh vực nào cũng sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định.

Bắt đầu từ giây phút bước sang tháng mới, tài vận của người tuổi Dậu cực vượng. Bạn sẽ nhanh chóng làm quen với các kiến thức, kỹ năng mới từ đó áp dụng trong công việc. Đây chính cũng là năm con giáp này có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, sự nghiệp từng bước đi lên.

Tử vi tháng mới, đón tài lộc mới: 3 tuổi làm đâu trúng đó, được thần tài độ mạng, hưởng hồng phúc lớn, gánh tiền gánh vàng mỏi lưng về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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