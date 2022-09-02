Tử vi tháng 9 dương lịch: 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, may mắn như chuột sa hũ gạo, ra đường dễ nhặt vàng ròng, phúc khí tề tựu

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 12:30

Trong tháng 9 dương lịch, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình thăng hoa, tài lộc rực rỡ. Nếu có cơ hội, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công.

Tuổi Sửu

Vào tháng 9 dương lịch là thời gian may mắn nhất trong năm của người tuổi Sửu. Vận trình của con giáp khởi sắc không ngờ, làm ăn phát đạt. Bản mệnh có được nhiều bảng hợp động chất lượng, sự nghiệp phất lên trông thấy. Công danh thăng tiến kéo theo tài vận leo thang, con giáp tiền của dồi dào, số dư toàn khoảng tăng lên nhanh chóng.

Nếu cứ tiếp tục cố gắng, con giáp may mắn này nhất định có cuộc sống sung túc, ấm êm mãi về sau. Không chỉ vậy, trong thời gian này, con giáp tuổi Sửu may mắn phúc lộc đầy người, làm ăn phát đạt. Nếu biết nắm lấy cơ hội, bản mệnh sẽ giàu lên trông thấy, tiền bạc thoải mái, tha hồ chi tiêu.

Tử vi tháng 9 dương lịch: 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, may mắn như chuột sa hũ gạo, ra đường dễ nhặt vàng ròng, phúc khí tề tựu - Ảnh 1
Vào tháng 9 dương lịch là thời gian may mắn nhất trong năm của người tuổi Sửu. Vận trình của con giáp khởi sắc không ngờ, làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sách trời đã định, trong tháng 9 này, người tuổi Thìn vận trình may mắn, làm gì cũng thành công. Con giáp sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Công danh của Thìn ngày càng đi lên, những hạng mục nào có con giáp tham gia đều thành công vang dội.

Nếu đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, hay tách ra làm ăn riêng thì đây chính xác là thời điểm ngàn năm có một của con giáp. Bản mệnh chuyển mình thuận lợi, nâng cao sự nghiệp. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới để gây ấn tượng với cấp trên. Kể từ đây, bản mệnh lên như diều gặp gió, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc phủ phê. 

Tử vi tháng 9 dương lịch: 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, may mắn như chuột sa hũ gạo, ra đường dễ nhặt vàng ròng, phúc khí tề tựu - Ảnh 2
Sách trời đã định, trong tháng 9 này, người tuổi Thìn vận trình may mắn, làm gì cũng thành công. Con giáp sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ chính xác là con giáp không cần làm nhiều mà vẫn có ăn trong tháng 9/2022. Người mang tuổi Tỵ có cơ hội nhận được một món tiền lớn “từ trên trời rơi xuống” do biếu tặng hay trúng thưởng. Con giáp hãy vui vẻ đón nhận điềm lành tài lộc này nhé.

Nếu may mắn không xuất hiện một cách ngẩu nhiên thì Tỵ sẽ được hội ngộ với cố nhân và nhận sự giúp đỡ lớn về tài chính. Người này còn làm sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, đại công cáo thành. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể nhận được một món tiền "từ trên trời rơi xuống". Đây có thể là do trúng số hay người quan của Tỵ biếu tặng. Con giáp hãy sử dụng hợp lý nhé.

Tử vi tháng 9 dương lịch: 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, may mắn như chuột sa hũ gạo, ra đường dễ nhặt vàng ròng, phúc khí tề tựu - Ảnh 3
Tỵ chính xác là con giáp không cần làm nhiều mà vẫn có ăn trong tháng 9/2022. Người mang tuổi Tỵ có cơ hội nhận được một món tiền lớn “từ trên trời rơi xuống” do biếu tặng hay trúng thưởng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày còn lại của tháng 7 cô hồn (27/7, 28/7, 29/7): Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp đổi vận giàu to, hoan hỷ đón bão tài lộc

Đúng 3 ngày còn lại của tháng 7 cô hồn (27/7, 28/7, 29/7): Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp đổi vận giàu to, hoan hỷ đón bão tài lộc

3 con giáp này được thần tài “sủng ái” nên vô cùng may mắn, lộc lá đầy mình trong vòng 3 ngày cuối cùng của tháng 7 cô hồn. Họ sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu, kiếm được số tiền lớn, khiến ai nấy đều ghen tỵ và ngưỡng mộ.

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