Tử vi tháng 2 năm Quý Mão 2023, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 23/01/2023 23:43

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn vào tháng 2/2023.

Tuổi Sửu

Bước sang tháng 2, người tuổi Sửu sẽ có tài vận tăng vọt, gặp được vô số điều may mắn. Người tuổi này làm đâu gặt đấy, những kế hoạch, dự định mà họ ấp ủ bấy lâu nay cũng có cơ hội trở thành hiện thực. Người làm kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Trong khi đó, những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có thêm thông tin về vật nuôi, cây trồng mới.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này sẽ trở nên hài hòa. Bạn và người ấy có ngày cuối tuần thoải mái bên nhau. Những bạn độc thân cũng có cơ hội gặp được người phù hợp khi tham dự những buổi tiệc tất niên do công ty hay trung tâm đào tạo mà bạn đang theo học.

Tử vi tháng 2 năm Quý Mão 2023, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn - Ảnh 1
Bước sang tháng 2, người tuổi Sửu sẽ có tài vận tăng vọt, gặp được vô số điều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có vận khí hanh thông, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc trong tháng 2 này. Họ có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Trong tháng này, họ sẽ bội thu về tiền tài, sự nghiệp vượng phát, tài lộc nhiều vô kể, gia đạo bình an vô sự. Người tuổi này nếu làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, tạo nhiều cơ hội để phát huy năng lực. Ngoài sự nghiệp thành công, con giáp này còn có tình duyên yên ấm. Người có gia đình sẽ sớm nhận được tin vui mang thai, sinh con.

Chuyện tình cảm của bạn cũng khá ổn tiếp thêm tinh thần sức mạnh cho bạn vượt qua mọi khó khăn trong công việc và gặt hái được thành công. Nhờ kí được một hợp đồng lớn nên bạn đã chiếm được cảm tình của cấp trên, có được nhiều hoa hồng. Cấp trên khá hài lòng về bạn và vị trí trưởng phòng kinh doanh rất dễ thuộc về bạn.

Tử vi tháng 2 năm Quý Mão 2023, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn - Ảnh 2
Người tuổi Dần có vận khí hanh thông, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc trong tháng 2 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng tháng 2/2023, người tuổi Mùi làm kinh doanh chắc chắn công việc sẽ nhận được nhiều lợi nhuận, đơn hàng về ầm ầm dù là người kinh doanh nhỏ lẻ. Bạn còn có quý nhân phù trợ, tự nhiên có nhiều cơ hội mở ra và nếu thực sự có vốn thì nên tính chuyện đầu tư một cách hợp lý nhé. Phải chú ý một điều là không nên mạo hiểm đầu tư quá lớn và phải tìm được đối tác đáng tin cậy chứ đừng thấy lời trước mắt mà bỏ vốn liều lĩnh.

Vận trình tình duyên khá đào hoa. Bạn có nhiều “vệ tinh” quay quanh. Tuy nhiên, người tuổi này không nên gieo rắc thương nhớ vào lòng người bạn không có ý định đi lâu dài. Điều này sẽ khiến đối phương đau khổ và bỏ lỡ ai đó phù hợp hơn.

Tử vi tháng 2 năm Quý Mão 2023, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn - Ảnh 3
Đúng tháng 2/2023, người tuổi Mùi làm kinh doanh chắc chắn công việc sẽ nhận được nhiều lợi nhuận, đơn hàng về ầm ầm dù là người kinh doanh nhỏ lẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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