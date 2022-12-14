Tử vi sáng mai thứ Năm (15/12), PHÚC LỘC GIA TĂNG, 3 con giáp trúng số bất ngờ, vận trình khởi sắc, tiền tài tăng vọt, bước chân ra cửa đạp trúng hũ vàng

Chăm chỉ, siêng năng và có tinh thần cầu tiến nên dù xuất phát điểm thấp đến mấy Dậu vẫn có thể vươn lên đổi đời, chứng minh năng lực chốn thương trường. Những tháng đầu năm đắc tài đắc lộc, ăn nên làm ra nên con giáp giàu sang này đếm tiền sái tay, sung sướng như tiên.

Tử vi sáng mai thứ Năm (15/12), Dậu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm gì cũng hanh thông thuận lợi, lộc lá ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Tuổi Tý, năm nay có thể nói là có nhiều xui xẻo, chủ yếu là do năm nhất thời phạm Thái Tuế, dẫn đến trong năm này có rất nhiều phiền toái, đặc biệt là về phương diện tài lộc. Tử vi ngày mai thứ Năm (15/12), tâm trạng tốt, ngày đẹp, tiền vào nhanh, tiền nhiều, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, xua đuổi xui xẻo, thu về tài lộc, điều này sẽ khiến những chú chuột vui mừng. Vận may kiếm được nhiều tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 15/12, người tuổi Tuất sẽ có những bước tiến lớn trên con đường công danh sự nghiệp. Với phẩm chất thông minh, nay còn được may mắn tề tựu nên con giáp này thỏa chí tung hoành, đưa công việc lên đỉnh vinh quang.Những người tuổi Tuất sẽ liên tục thắng đậm trên thương trường, mang lại những khoản lợi nhuận lớn cho công ty cũng như bản thân. Nếu mọi thứ xuôi thuận, đến cuối năm thì cuộc đời của con giáp có thể sẽ được sang trang, với bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc đang chờ đón.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.