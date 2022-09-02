Tử vi rằm tháng 8 âm lịch, Trời Phật phù trợ, 3 con giáp cát khí dâng cao, gặp nhiều may mắn, vận trình suôn sẻ, hưởng trọn danh lợi và tài lộc

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 06:43

Trong ngày rằm tháng 8 âm lịch, những con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp tình cảm, tin vui tìm đến tận cửa.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất vốn được đánh giá uyên bá‌c, trí tuệ. Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp. Những tháng trước, tuổi Tuất có thể chuyển đổi môi trường học tập, làm việc. Trước rằm tháng 8 âm lịch, vận thế của người tuổi Tuất không có gì nổi bật, chuyện khó khăn cũng từ giai đoạn này.

Nhưng đến rằm tháng 8 âm lịch thì vận thế sẽ khởi sắc, chuyện không vui gì cũng qua hết, nỗ lực bao lâu nay sẽ được đền đáp. Những ai làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, ai làm công ăn lương sẽ gặp vận may trong công việc, thăng quan tiến chức không xa.

Tử vi rằm tháng 8 âm lịch, Trời Phật phù trợ, 3 con giáp cát khí dâng cao, gặp nhiều may mắn, vận trình suôn sẻ, hưởng trọn danh lợi và tài lộc - Ảnh 1
Rằm tháng 8 âm lịch, vận thế của Tuất sẽ khởi sắc, nỗ lực bao lâu nay sẽ được đền đáp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Với tính cách ôn hoà của mình thì tuổi Tỵ cũng không cần phải lo lắng. Đó có thể là điều tốt mang tới nhiều cơ hội giúp tuổi Tỵ phát huy được hết khả năng bản thân.

Trong ngày rằm tháng 8 âm lịch có lẽ sẽ là bước chuyển mình rõ nét của những người tuổi này khi may mắn bắt đầu gõ cửa. Và thời kỳ vận may này còn kéo dài tới vài năm, giúp tuổi Tỵ phát triển sự nghiệp, khẳng định được vị thế và nhanh chóng làm giàu.

Trong thời gian này tuổi Tỵ chính là con giáp hưởng mọi phúc lộc, hô mưa gọi gió tiền bạc luôn rủng rỉnh.

Tử vi rằm tháng 8 âm lịch, Trời Phật phù trợ, 3 con giáp cát khí dâng cao, gặp nhiều may mắn, vận trình suôn sẻ, hưởng trọn danh lợi và tài lộc - Ảnh 2
Rằm tháng 8 âm lịch có lẽ sẽ là bước chuyển mình rõ nét của những người tuổi Tỵ khi may mắn bắt đầu gõ cửa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Thân là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Vào rằm tháng 8 âm lịch, người tuổi Thân có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Trong khi người làm kinh doanh thì ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Con giáp tuổi này có sự nghiệp vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Tử vi rằm tháng 8 âm lịch, Trời Phật phù trợ, 3 con giáp cát khí dâng cao, gặp nhiều may mắn, vận trình suôn sẻ, hưởng trọn danh lợi và tài lộc - Ảnh 3
Vào rằm tháng 8 âm lịch, người tuổi Thân có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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