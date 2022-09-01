Tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022: 3 con giáp Ân Quang chiếu rọi, sáng cả một góc trời, quà cáp bao la, nhà nhà no đủ, gia chủ phát tài

Người tuổi Dậu theo tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022 đón một ngày vượng cả danh lẫn tài nhờ được Tam Hợp và Chính Tài đồng chiếu. Bạn đang nắm giữ nhịp độ làm việc rất ổn định, cũng biết cách phối hợp nhịp nhàng với đồng nghiệp để nâng cao hiệu suất.

Đường tài lộc lại càng không có điểm gì chê trách, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này người tuổi Dậu nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mình tìm hiểu. Có thể khi mới làm, ban đầu chưa thu được bao nhiêu nhưng bản mệnh sẽ có kinh nghiệm để phát triển rộng mở hơn nữa.

Người tuổi Dậu theo tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022 đón một ngày vượng cả danh lẫn tài nhờ được Tam Hợp và Chính Tài đồng chiếu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất theo tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022 trong ngày diễn ra khá suôn sẻ. Sự thông minh và nhạy bén mang lại cho những người này nhiều cơ hội thăng tiến tốt. Lại thêm quý nhân nâng đỡ nên bản mệnh làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thậm chí là gặt hái được những thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Tình cảm gia đình có phần xa cách và dấu hiệu rạn nứt ngày càng rõ rệt. Người trong cuộc cần thẳng thắn đối diện với vần đề đang gặp phải để không giữ uất ức, muộn phiền trong lòng.

Tuổi Tuất theo tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022 trong ngày diễn ra khá suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022 Thực thần nâng đỡ, tuổi Dần làm ăn có lộc, vì vậy không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội đầu tư, kinh doanh. Hãy quyết đoán nắm bắt, bản mệnh sẽ nhanh chóng thu được lời lãi.

Tuổi Dần vốn là một người phóng khoáng và rộng rãi, tuy nhiên, trong lĩnh vực chi tiêu, con giáp này cần phải lập những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn. Nếu cứ chi tiêu bừa bãi thì dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy, một ngày nào đó bản mệnh cũng sẽ trắng tay.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để xuất hành hoặc làm các công việc liên quan đến cưới hỏi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh có ý định động thổ làm nhà thì nên hoãn lại để tránh những rắc rối bất ngờ xảy ra.

Tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022 Thực thần nâng đỡ, tuổi Dần làm ăn có lộc Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.