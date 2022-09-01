Tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022: 3 con giáp Ân Quang chiếu rọi, sáng cả một góc trời, quà cáp bao la, nhà nhà no đủ, gia chủ phát tài

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 05:51

Tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022, 3 con giáp này bùng nổ lộc tài, tài khoản nhảy số liên tục.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu theo tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022 đón một ngày vượng cả danh lẫn tài nhờ được Tam Hợp và Chính Tài đồng chiếu. Bạn đang nắm giữ nhịp độ làm việc rất ổn định, cũng biết cách phối hợp nhịp nhàng với đồng nghiệp để nâng cao hiệu suất.

 

Đường tài lộc lại càng không có điểm gì chê trách, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này người tuổi Dậu nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mình tìm hiểu. Có thể khi mới làm, ban đầu chưa thu được bao nhiêu nhưng bản mệnh sẽ có kinh nghiệm để phát triển rộng mở hơn nữa.

 

Tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022: 3 con giáp Ân Quang chiếu rọi, sáng cả một góc trời, quà cáp bao la, nhà nhà no đủ, gia chủ phát tài - Ảnh 1

Người tuổi Dậu theo tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022 đón một ngày vượng cả danh lẫn tài nhờ được Tam Hợp và Chính Tài đồng chiếu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất theo tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022 trong ngày diễn ra khá suôn sẻ. Sự thông minh và nhạy bén mang lại cho những người này nhiều cơ hội thăng tiến tốt. Lại thêm quý nhân nâng đỡ nên bản mệnh làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thậm chí là gặt hái được những thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Tình cảm gia đình có phần xa cách và dấu hiệu rạn nứt ngày càng rõ rệt. Người trong cuộc cần thẳng thắn đối diện với vần đề đang gặp phải để không giữ uất ức, muộn phiền trong lòng.

Tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022: 3 con giáp Ân Quang chiếu rọi, sáng cả một góc trời, quà cáp bao la, nhà nhà no đủ, gia chủ phát tài - Ảnh 2

Tuổi Tuất theo tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022 trong ngày diễn ra khá suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022 Thực thần nâng đỡ, tuổi Dần làm ăn có lộc, vì vậy không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội đầu tư, kinh doanh. Hãy quyết đoán nắm bắt, bản mệnh sẽ nhanh chóng thu được lời lãi.

Tuổi Dần vốn là một người phóng khoáng và rộng rãi, tuy nhiên, trong lĩnh vực chi tiêu, con giáp này cần phải lập những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn. Nếu cứ chi tiêu bừa bãi thì dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy, một ngày nào đó bản mệnh cũng sẽ trắng tay.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để xuất hành hoặc làm các công việc liên quan đến cưới hỏi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh có ý định động thổ làm nhà thì nên hoãn lại để tránh những rắc rối bất ngờ xảy ra.

Tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022: 3 con giáp Ân Quang chiếu rọi, sáng cả một góc trời, quà cáp bao la, nhà nhà no đủ, gia chủ phát tài - Ảnh 3

Tử vi phương Đông dự đoán sáng mai 2/9/2022 Thực thần nâng đỡ, tuổi Dần làm ăn có lộc

Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Tử vi hôm nay thứ 4 ngày 31/8/2022: 3 con giáp Ân Quang che chở, đi tứ phương đều gặp may mắn, ngang dọc chỗ nào tiền vào chỗ đó

Tử vi hôm nay thứ 4 ngày 31/8/2022: 3 con giáp Ân Quang che chở, đi tứ phương đều gặp may mắn, ngang dọc chỗ nào tiền vào chỗ đó

Hôm nay thứ 4 ngày 31/8/2022, 3 con giáp may mắn này đi đâu cũng gặp được quý nhân, may mắn trải thảm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 2/9 tử vi 2/9/2022 Dự đoán tử vi ngày lễ 2/9/2022 ngày lễ 2/9/2022 con giáp may mắn tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch