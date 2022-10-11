Tử vi ngày mới (11/10), con giáp nào hốt trọn phúc khí trời ban, danh lợi lưỡng toàn?

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 02:20

Tử vi ngày mới (11/10), 3 con giáp hưởng trọn phúc khí trong thiên hạ, danh lợi toàn vẹn như ý

Tuổi Thìn

Xem tử vi ngày mới cho biết thứ 3 này là ngày tam hợp của tuổi Thìn nên công việc tiến triển khá thuận lợi, việc hợp tác làm ăn suôn sẻ, đạt được hiệu quả cao. Một vài sự cố gặp trước đó còn đang bế tắc thì nay có người chỉ dẫn tìm được lối ra, giải quyết triệt để mọi vấn đề còn tồn đọng.

Vận trình tài lộc cũng khá hơn ngày trước nhiều, không chỉ người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập bên ngoài. Đặc biệt là người làm ăn thì cơ hội gia tăng lợi nhuận rất cao, có đủ khả năng để bạn tính chuyện mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

Tử vi ngày mới (11/10), con giáp nào hốt trọn phúc khí trời ban, danh lợi lưỡng toàn? - Ảnh 1
Xem tử vi ngày mới cho biết thứ 3 này là ngày tam hợp của tuổi Thìn nên công việc tiến triển khá thuận lợi, việc hợp tác làm ăn suôn sẻ, đạt được hiệu quả cao. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay thấy rằng, người tuổi Tý sẽ trải qua một ngày làm việc vô cùng thuận lợi nhờ có sự phù trợ của Tam Hợp. Bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ, nếu như bạn chịu khó chăm chỉ, không đầu hàng khó khăn. Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có thể được hợp tác với những đồng nghiệp hoặc đối tác đáng tin cậy.

 

Do có Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Tý dễ thu được khoản lời lãi lớn ngay trong ngày hôm nay. Khi những cơ hội đầu tư, kinh doanh xuất hiện trước mắt, bản mệnh chớ nên chần chừ, do dự quá lâu. Muốn làm ăn lớn, bạn cần quyết đoán nắm bắt.  Trong lĩnh vực chi tiêu, bạn cũng nên lập những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn để gia tăng lợi nhuận.

 

Tử vi ngày mới (11/10), con giáp nào hốt trọn phúc khí trời ban, danh lợi lưỡng toàn? - Ảnh 2
Tử vi hôm nay thấy rằng, người tuổi Tý sẽ trải qua một ngày làm việc vô cùng thuận lợi nhờ có sự phù trợ của Tam Hợp. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng ngày thứ Ba 11/10/2022 này tuổi Sửu nhờ tam hợp nên vận trình công việc, sự nghiệp hanh thông, tiến triển theo đúng lộ trình đã đề ra. Bản mệnh cũng là người chăm chỉ, biết nắm bắt thời cơ nên nhanh chóng học hỏi được thêm kiến thức bổ ích và khẳng định bản thân ở nơi làm việc.

Hôm nay đường tài lộc của tuổi Sửu hanh thông, thu nhập từ công việc chính khá ổn định. Các mối quan hệ của người tuổi Sửu mang đến nhiều thuận lợi, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho bản mệnh. Con giáp này lại là người khéo léo, giỏi ăn nói nên có thể phát triển ở các lĩnh vực như bán hàng, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn… sẽ rất thành công.

Tử vi ngày mới (11/10), con giáp nào hốt trọn phúc khí trời ban, danh lợi lưỡng toàn? - Ảnh 3
Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng ngày thứ Ba 11/10/2022 này tuổi Sửu nhờ tam hợp nên vận trình công việc, sự nghiệp hanh thông, tiến triển theo đúng lộ trình đã đề ra. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

3 con giáp nào bước trên đường hoa, sự nghiệp vụt sáng như sao, nằm trên đống tiền kể từ ngày 9/10?

3 con giáp nào bước trên đường hoa, sự nghiệp vụt sáng như sao, nằm trên đống tiền kể từ ngày 9/10?

Kể từ ngày 9/10, 3 con giáp công việc diễn ra dễ dàng, đạt được bước tiến mới, tài lộc tươi sáng, các khoản đầu tư sinh lời khủng

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 18 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 18 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà