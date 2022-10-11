Tử vi ngày mới (11/10), con giáp nào hốt trọn phúc khí trời ban, danh lợi lưỡng toàn?

Vận trình tài lộc cũng khá hơn ngày trước nhiều, không chỉ người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập bên ngoài. Đặc biệt là người làm ăn thì cơ hội gia tăng lợi nhuận rất cao, có đủ khả năng để bạn tính chuyện mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

Xem tử vi ngày mới cho biết thứ 3 này là ngày tam hợp của tuổi Thìn nên công việc tiến triển khá thuận lợi, việc hợp tác làm ăn suôn sẻ, đạt được hiệu quả cao. Một vài sự cố gặp trước đó còn đang bế tắc thì nay có người chỉ dẫn tìm được lối ra, giải quyết triệt để mọi vấn đề còn tồn đọng.

Tử vi hôm nay thấy rằng, người tuổi Tý sẽ trải qua một ngày làm việc vô cùng thuận lợi nhờ có sự phù trợ của Tam Hợp. Bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ, nếu như bạn chịu khó chăm chỉ, không đầu hàng khó khăn. Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có thể được hợp tác với những đồng nghiệp hoặc đối tác đáng tin cậy.

Do có Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Tý dễ thu được khoản lời lãi lớn ngay trong ngày hôm nay. Khi những cơ hội đầu tư, kinh doanh xuất hiện trước mắt, bản mệnh chớ nên chần chừ, do dự quá lâu. Muốn làm ăn lớn, bạn cần quyết đoán nắm bắt. Trong lĩnh vực chi tiêu, bạn cũng nên lập những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn để gia tăng lợi nhuận.

Tử vi hôm nay thấy rằng, người tuổi Tý sẽ trải qua một ngày làm việc vô cùng thuận lợi nhờ có sự phù trợ của Tam Hợp. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng ngày thứ Ba 11/10/2022 này tuổi Sửu nhờ tam hợp nên vận trình công việc, sự nghiệp hanh thông, tiến triển theo đúng lộ trình đã đề ra. Bản mệnh cũng là người chăm chỉ, biết nắm bắt thời cơ nên nhanh chóng học hỏi được thêm kiến thức bổ ích và khẳng định bản thân ở nơi làm việc.

Hôm nay đường tài lộc của tuổi Sửu hanh thông, thu nhập từ công việc chính khá ổn định. Các mối quan hệ của người tuổi Sửu mang đến nhiều thuận lợi, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho bản mệnh. Con giáp này lại là người khéo léo, giỏi ăn nói nên có thể phát triển ở các lĩnh vực như bán hàng, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn… sẽ rất thành công.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng ngày thứ Ba 11/10/2022 này tuổi Sửu nhờ tam hợp nên vận trình công việc, sự nghiệp hanh thông, tiến triển theo đúng lộ trình đã đề ra. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm