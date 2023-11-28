Tử vi ngày mai, thứ Tư 29/11/2023: Mão tài lộc như mưa, Dậu tiền bạc phủ phê, Dần giàu có bất ngờ

Tử vi ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão cho rằng bản thân luôn đúng, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão đang có những thay đổi về tâm lí khi đối diện với những mối tình đã qua.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão vốn không ưng công việc, nhưng vì trách nhiệm bạn vẫn cố gắng giải quyết.

Tài lộc: Bản thân bạn đã có kế hoạch cho tương lai, tìm ra được mối quan tâm khi có thêm các khoản thu nhập.

Sức khoẻ: Luôn cố gắng dành thời gian buổi sáng nạp năng lượng và thể thao tăng cường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu cũng được sao tốt chiếu mệnh nên sẽ gặp nhiều may mắn trong 29/11/2023. Bạn sẽ “về đích” an toàn và gặt hái nhiều thành công, thậm chí còn trở nên phát tài. Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên đắc ý quá sớm mà cần chú ý vào công việc, nghiêm túc thực hiện những dự định mình đề ra.

Thời gian này, người tuổi Dậu dễ gặp được quý nhân nên cần trân trọng từng cơ hội đến với mình. Khi tin tưởng vào 1 người, bạn nên bàn bạc từng ý tưởng với họ trước khi quyết định để có cái nhìn đa chiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 29/11/2023 mang đến vận may tài lộc cho tuổi Dần. Trong giai đoạn này điều này là rất quan trọng đối với bản mệnh. Những người làm kinh doanh có thể mong đợi một món lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên sẽ xuất hiện những xung đột trong cuộc sống của tuổi Dần, tuy nhiên đó là lúc để con giáp này nhận ra những mối quan hệ không lành mạnh. Có những người sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà đẩy bản mệnh vào rắc rối.

Thời gian này, sự bận rộn sẽ tác động đến các mối quan hệ và sức khỏe của tuổi Dần. Sống trong hiện tại và buông bỏ quá khứ, bản mệnh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Bản mệnh nên tập trung vào chăm sóc và cải thiện chính bản thân mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.