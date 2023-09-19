Tử vi ngày mai, thứ Tư (20/9/2023): 3 con giáp vượt qua đại hạn, giàu bất thình lình, tận hưởng cuộc sống viên mãn đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 19/09/2023 17:33

Tử vi ngày mai (20/9), 3 con giáp sau có công việc tốt, may mắn hanh thông, khổ nạn chuyển phúc tài.

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 20/9/2023 mang lại cho tuổi Tuất sức mạnh để tin vào chính mình. Những người xung quanh, cho dù là gia đình hay bạn bè thân cũng không thể sống thay cuộc đời bản mệnh.

Con giáp này có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng hãy cố gắng đừng sa lầy, quên đi nhiệm vụ chính của mình. Tuổi Tuất cần chủ động, chỉn chu để phân tích và giải quyết mọi thứ thật hiệu quả.

Về mặt tình cảm, cơ hội do chính bản mệnh tạo ra, đừng vì ngại ngùng mà mất đi cơ hội. Ngay ngày hôm nay, hãy cho mình cơ hội được ngỏ lời với ai đó, để trái tim bản mệnh tràn ngập những cảm xúc yêu đương lãng mạn nhất.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Ngọ

Tử vi ngày mai, thứ Tư (20/9/2023): 3 con giáp vượt qua đại hạn, giàu bất thình lình, tận hưởng cuộc sống viên mãn đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người sinh năm Mùi thường làm việc chăm chỉ, luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách tỉ mỉ và chi tiết. Sự tỉ mỉ và cẩn thận là một phần quan trọng của tính cách của con giáp này.

Con giáp tuổi Mùi thường có tinh thần học hỏi cao, luôn tìm kiếm cơ hội để nâng cao kiến thức và kỹ năng. Họ thích khám phá và luôn mở lòng đối diện với những thách thức mới.

Người tuổi Mùi sinh ra đã mang tính cách tinh tế và ấm áp. Thứ Tư ngày 20/9/2023 sẽ là khoảng thời gian tràn đầy cơ hội cho những con giáp tuổi Mùi.

Tử vi ngày mai, thứ Tư (20/9/2023): 3 con giáp vượt qua đại hạn, giàu bất thình lình, tận hưởng cuộc sống viên mãn đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 20/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay chuẩn bị nhiều kịch bản cho lịch trình công việc hiện tại.  

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu đã có công việc tốt, lịch trình khá bận rộn với những kịch bản quay liên tục. 

Tình duyên: Người tuổi Dậu tình cảm sâu đậm, khó quên được người yêu cũ.

Tài lộc: Nghỉ hưu khi có tài chính vững vàng. 

Sức khỏe: Uống các vị thuốc nên đọc kĩ trước khi sử dụng.

Tử vi ngày mai, thứ Tư (20/9/2023): 3 con giáp vượt qua đại hạn, giàu bất thình lình, tận hưởng cuộc sống viên mãn đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 ngày liên tiếp (19/9 - 21/9/2023): 3 con giáp vận đỏ vây quanh, tha hồ nghênh tài đón lộc, giàu sang không ai sánh bằng

3 ngày liên tiếp (19/9 - 21/9/2023): 3 con giáp vận đỏ vây quanh, tha hồ nghênh tài đón lộc, giàu sang không ai sánh bằng

Vận trình của những con giáp sau vào 3 ngày liên tiếp (19/9 - 21/9) vô cùng tươi sáng, vượt mọi khó khăn, ít nhất cũng không phải lo lắng chuyện ăn mặc.

Xem thêm
Từ khóa:   tuổi tuất tuổi mùi tuổi dậu tâm linh tử vi tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi hàng ngày xem tử vi tử vi 20/9 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 42 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'