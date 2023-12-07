Tử vi ngày mai, thứ Sáu (8/12/2023): Ngọ thăng hoa phát tài, Mùi chạm đỉnh giàu sang, Dậu cuộc sống thuận buồm xuôi gió

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ không thích làm phiền đến người khác trong công việc.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay muốn được ở cạnh những người giỏi học hỏi những cách họ kinh doanh.

Tài lộc: Không nên cho tiền người khác vay khi bạn không biết họ là ai.

Sức khoẻ: Cơ thể chưa thích nghi được với biến đổi thời tiết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 8/12/2023 dự báo vận trình của tuổi Dậu vô cùng tươi sáng nhờ gặp Tam Hợp cục tương trợ. Tuy không chỉ toàn chuyện thuận lợi nhưng nhìn chung bản mệnh không quá vất vả để vượt qua mọi vấn đề phát sinh trong ngày. Sự nghiệp đang trên đà tăng tiến, tuổi Dậu được cấp trên nâng đỡ và tạo điều kiện nên hoàn toàn có đủ không gian để thể hiện bản thân.

Trong tử vi cho biết đường tài lộc cũng khá lý tưởng. Nhiều thời điểm con giáp này này không mưu cầu mà tài lộc tự theo nhau đổ về nhà. Tuổi Dậu yên tâm thực hiện những kế hoạch, tiến hành những ý tưởng của mình, chắc chắn sẽ đạt được thành công. Cơ hội tốt ngay trước mắt vì vậy bản mệnh chớ nên bỏ lỡ nhé.

Tử vi cho biêt tuổi Dậu còn rất may mắn ở phương diện tình cảm. Trong thời gian này với những người tuổi Dậu còn độc thân thì vận đào hoa nở rộ khiến cho họ tìm được một nửa chân ái của đời mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 8/12/2023, tuổi Mùi dễ gặp tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Có nhiều sự cố xảy ra, mâu thuẫn với đồng nghiệp chưa được giải quyết, mọi thứ chồng chéo lên nhau khiến bản mệnh trở nên dễ mất phương hướng.

Vận tài chính của tuổi Mùi cũng chỉ ở mức bình ổn, mặc dù vẫn có nguồn thu nhưng không được đều đặn. Đã vậy, những khoản chi tiêu bất ngờ phát sinh khiến con giáp này không kịp trở tay, đôi khi còn phải lấy khoản tiền tiết kiệm ra để bù vào nữa.

Vận trình tình cảm đang không có vấn đề gì đáng lo nhưng vẫn khiến tuổi Mùi không hài lòng. Con giáp này cảm thấy nó có phần nhạt nhòa, một màu. Bản mệnh nên hâm nóng lại tình yêu của hai người qua những buổi hẹn hò lãng mạn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.