Tử vi ngày mai, thứ Năm 21/12/2023: Ngọ sống đời vinh hoa, Tỵ sự nghiệp hưng vượng, Mùi vật chất luôn đủ đầy

Tử vi ngày mới 21/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ thích ngao du nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống.

Tình cảm: Tình yêu dù chưa ó, nhưng bạn luôn có người thân và bạn bè kề cạnh khi khó khăn.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc thích ngao du nhiều nơi, tận hưởng thời gian trong cuộc sống.

Tài lộc: Mức thu nhập đang dần cải thiện, cố gắng cẩn thận khi bạn cảm thấy mệt mỏi.

Sức khoẻ: Bản thân chưa vui khi sức khoẻ suy nhược.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp, người tuổi Tỵ thường chú ý đến tiểu tiết, luôn làm việc chăm chỉ và theo đuổi sự hoàn hảo. Thái độ làm việc của con giáp này lúc nào cũng được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp nể phục.

Đúng 21/12, những người tuổi Tỵ sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp và đây là khoảng thời gian để họ trau dồi vốn kiến thức cũng như thể hiện năng lực làm việc hiệu quả của mình. Trong công việc, con giáp này sẽ nhận được nhiều cơ hội quan trọng để từng bước phát triển sự nghiệp.

Thời gian tới, tuổi Tỵ cần duy trì sự siêng năng và học cách tận dụng thời gian này để hoàn thiện bản thân về mọi mặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 21/12/2023, tuổi Mùi độc thân chủ động hơn trong các mối quan hệ tình cảm. Con giáp này cho rằng với tính cách thú vị và độc đáo của mình, người khác chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng ấn tượng.

Người đã lập gia đình biết hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, bản mệnh cũng không quên hỏi ý kiến của người ấy. Mối quan hệ giữa hai người khiến ai cũng thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần ở hướng Đông Nam và Tài thần ở hướng Tây Bắc.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.