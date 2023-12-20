Tử vi ngày mai, thứ Năm 21/12/2023: Ngọ sống đời vinh hoa, Tỵ sự nghiệp hưng vượng, Mùi vật chất luôn đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 13:22

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp này cát tài cát lộc, cuộc sống thăng hoa, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mới 21/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ thích ngao du nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống. 

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc thích ngao du nhiều nơi, tận hưởng thời gian trong cuộc sống.

Tình cảm: Tình yêu dù chưa ó, nhưng bạn luôn có người thân và bạn bè kề cạnh khi khó khăn. 

Tài lộc: Mức thu nhập đang dần cải thiện, cố gắng cẩn thận khi bạn cảm thấy mệt mỏi.

Sức khoẻ: Bản thân chưa vui khi sức khoẻ suy nhược. 

Tử vi ngày mai, thứ Năm 21/12/2023: Ngọ sống đời vinh hoa, Tỵ sự nghiệp hưng vượng, Mùi vật chất luôn đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Trong 12 con giáp, người tuổi Tỵ thường chú ý đến tiểu tiết, luôn làm việc chăm chỉ và theo đuổi sự hoàn hảo. Thái độ làm việc của con giáp này lúc nào cũng được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp nể phục.

Đúng 21/12, những người tuổi Tỵ sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp và đây là khoảng thời gian để họ trau dồi vốn kiến thức cũng như thể hiện năng lực làm việc hiệu quả của mình. Trong công việc, con giáp này sẽ nhận được nhiều cơ hội quan trọng để từng bước phát triển sự nghiệp.

Thời gian tới, tuổi Tỵ cần duy trì sự siêng năng và học cách tận dụng thời gian này để hoàn thiện bản thân về mọi mặt. 

Tử vi ngày mai, thứ Năm 21/12/2023: Ngọ sống đời vinh hoa, Tỵ sự nghiệp hưng vượng, Mùi vật chất luôn đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 21/12/2023, tuổi Mùi độc thân chủ động hơn trong các mối quan hệ tình cảm. Con giáp này cho rằng với tính cách thú vị và độc đáo của mình, người khác chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng ấn tượng.

Người đã lập gia đình biết hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, bản mệnh cũng không quên hỏi ý kiến của người ấy. Mối quan hệ giữa hai người khiến ai cũng thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần ở hướng Đông Nam và Tài thần ở hướng Tây Bắc.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Tử vi ngày mai, thứ Năm 21/12/2023: Ngọ sống đời vinh hoa, Tỵ sự nghiệp hưng vượng, Mùi vật chất luôn đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12): 3 con giáp cát tinh hội tụ, ôm hoài bão vượt thách thức, sự nghiệp rực rỡ không ngờ, vật chất luôn đầy đủ

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12): 3 con giáp cát tinh hội tụ, ôm hoài bão vượt thách thức, sự nghiệp rực rỡ không ngờ, vật chất luôn đầy đủ

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12), 3 con giáp sau hưởng hết giàu sang, làm ăn như ý, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì.

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