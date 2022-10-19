Tử vi ngày mai (thứ Năm, 20/10), “đức năng thắng số”, sống tốt trời thương, 3 con giáp vươn mình giàu sang, chuẩn bị bước sang tháng 10 tiền đổ đầy ví, hạnh phúc đầy nhà

Bạn thường xuyên đi chùa, hành thiện tích đức nên khó khăn đến mấy cũng có người đứng ra giúp sức, ít khi lâm vào cảnh túng thiếu.

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp giàu có, được quý nhân nâng đỡ nên con đường tài lộc hanh thông. Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu lớn, được cấp trên khen ngợi hết lời. Từ khi sinh ra, bạn đã ít khi vướng phải chuyện rắc rối vì có tấm lòng lương thiện.

Tử vi ngày mai (thứ Năm, 20/10), bạn có thể để dành được số tiền lớn, tha hồ mua sắm dịp Tết. Công việc được thuận buồm xuôi gió, làm một hưởng mười, thoải mái mua nhà, sắm xe trong dịp này.

Tử vi ngày mai (thứ Năm, 20/10), bạn có thể để dành được số tiền lớn, công việc được thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được biết đến là con giáp chăm chỉ, chịu thương chịu khó và cũng rất thông minh. Họ mang dáng vẻ bình dị dễ gần, luôn sống thật với bản thân nên được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ.

Tử vi ngày mai (thứ Năm, 20/10), họ luôn cố gắng sống lương thiện, hay giúp đỡ người khác nên được trời ban nhiều phước lành. Phúc khí của người tuổi Sửu sinh ra từ chính sự thiện lương của họ. Vì vậy, con giáp này càng hiền lành thì sẽ càng giàu sang, sự nghiệp không những thăng hoa thịnh vượng mà cuộc sống cũng viên mãn, sung túc.

Cát khí hanh thông với người tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất sở hữu nhiều đức tính tốt. Họ sống chân thành, lạc quan, đáng tin cậy. Trong công việc, họ tận tụy, sẵn sàng cống hiến.

Con giáp tuổi Tuất được cấp trên đánh giá cao nhờ cách làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, trình độ chuyên môn ngày càng cải thiện.

Người tuổi này luôn duy trì suy nghĩ lạc quan, đúng mực. Khi gặp khó khăn, họ tìm nhiều cách giải quyết chứ không dễ dàng đầu hàng. Tử vi ngày mai (thứ Năm, 20/10) con giáp này gặp nhiều may mắn, tài vận của họ dần khởi sắc. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp của họ sẽ có bước tiến vượt bậc. Họ từng bước đạt được những mục tiêu đã đề ra, sớm thoát nghèo vào vươn lên trở thành giàu có.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm