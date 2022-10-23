Tử vi ngày mai (24/10) cho biết, tài lộc vượng phát, may mắn ngập tràn, phúc khí luôn đồng hành, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, không có kẻ tiểu nhân cản trở, đồng nghiệp giúp đỡ nhau trong công việc. Quý nhân tương trợ, bất ngờ liên miên, tiền bạc rủng rỉnh lại càng không ngờ.

Con giáp này thông minh, hóm hỉnh và tinh ranh. Ngọ là con giáp không thích tuân theo quy tắc, thích nghiên cứu và đổi mới, năng nổ hơn trong công việc và dũng cảm tạo ra những tầm cao mới, thái độ và phong cách làm cho con giáp này trở nên chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Theo tử vi , đúng ngày mai, người tuổi Ngọ sẽ không thiếu vận may.

Trời sinh những người tuổi Dậu đa số có tính cách mạnh mẽ, táo bạo, có tham vọng và nhiệt huyết với công việc. Trong cuộc sống nhiều khi những người tuổi Dậu lại thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng và đây chính là sự thiếu sót của con giáp này để họ tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Vận trình của người tuổi Ngọ lập tức thay đổi, bừng lên rực rỡ đến không ngờ. Con giáp may mắn có được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Những bản hợp đồng, dự án của Mùi được tiến hành trong thời gian này sẽ có được thành công vang dội, khẳng định vị thế của bản mệnh trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Đúng ngày mai, con giáp giàu sang này sẽ đón bão tài lộc ùa vào nhà. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ là lá số tử vi trời đã an bài cho Dậu. Đặc biệt, nhờ Thần Tài chiếu mệnh, trong thời gian này, tuổi Dậu sẽ có cuộc sống giàu sang, ngập trong biển tiền. Mọi khó khăn do thời thế hay tiểu nhân ngáng đường đều nhanh chóng đi qua.

Trong công việc, tuổi Dậu sẽ lấy lại được cảm hứng và nhiệt huyết để làm việc, nhờ vậy mà những tồn đọng trước đó đều được giải quyết triệt để. Thu nhập của tuổi Dậu sẽ ổn định, thậm chí họ sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái.

Đúng ngày mai, con giáp giàu sang này sẽ đón bão tài lộc ùa vào nhà, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ là lá số tử vi trời đã an bài cho Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn chăm chỉ, cần mẫn, luôn biết tính toán trước sau để không gây thiệt hại cho bản thân mình. Thìn là người sống rất có trách nhiệm, luôn tự mình trau dồi mọi thứ và hy vọng đến lúc tìm được cơ hội đổi đời. Tử vi ngày mai, tuổi Thìn được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, vận may sẽ đến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, số mệnh phú quý.

Người tuổi Thìn sẽ liên tiếp gặp may mắn trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Công việc của con giáp đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo nên Thìn không cần lo nhiều, chỉ cần ngồi yên chờ tiền về túi, người tuổi Thìn sẽ liên tục được thần tài và thần may mắn chiếu cố. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Thìn vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ.

Nhìn chung, người tuổi Thìn sẽ có một khoảng thời gian sắp tới tương đối khởi sắc, với nhiều may mắn trong cả sự nghiệp lẫn tài lộc. Họ có nhiều khả năng được tăng lương hoặc thăng chức vào cuối tháng. Nhờ Thần Tài chiếu cố, Thìn dễ gặp được quý nhân phù trợ trong sự nghiệp, giúp công việc thêm trôi chảy.

Tuổi Thìn được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, vận may sẽ đến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, số mệnh phú quý, nhờ Thần Tài chiếu cố, Thìn dễ gặp được quý nhân phù trợ trong sự nghiệp, giúp công việc thêm trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.