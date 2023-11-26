Tử vi ngày mai, thứ Hai 27/11/2023: Dần hồng bao rủng rỉnh, Sửu mở cửa đón lộc mỏi tay, Thìn sự nghiệp hanh thông vẻ vang

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 27/11/2023, mang lại những thay đổi tích cực cho công việc của tuổi Dần. Tuy nhiên, vẫn cần căn cứ vào tình hình thực tế để xúc tiến mọi thứ phát triển.

Bên cạnh đó, tuổi Dần nên dành thời gian để giải tỏa những căng thẳng về mặt cảm xúc, tránh suy nghĩ quá nhiều. Nếu để những suy nghĩ tiêu cực trong người quá lâu nó cũng có thể gây ra bệnh tật, có hại cho sức khỏe .

Con giáp này được nhắc nhở các quyết định bản mệnh đưa ra rất dễ thiếu sự cân nhắc và có thể gây ra hậu quả đáng tiếc. Do đó, lúc này bản mệnh nên tỉnh táo hơn, hạn chế việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách nghiêm túc, trầm lặng. Họ làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn và ít khi kêu ca. Con giáp này cũng là người có tài năng, hay nhường nhịn người khác, cố gắng sống dĩ hòa vi quý nên được mọi người yêu mến.

Đúng 27/11, tuổi Sửu có nhiều tài lộc, nhất là người làm kinh doanh. Đây là thờ điểm làm ăn phát đạt của bản mệnh. Con giáp này sẽ vượt qua các khó khăn trước mắt, đón nhận nhiều cơ hội làm ăn tốt hơn. Nếu biết tận dụng thời cơ, tuổi Sửu có thể thu về thành quả rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 27/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn luôn có sự đánh đố bản thân trong công việc.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc rất giỏi những việc nhỏ, làm việc vô cùng cẩn trọng.

Tình cảm: Tình cảm đến với bạn chân thành, nên bạn thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Tài lộc: Thu nhập cho bạn những niềm vui mới, không còn bất lợi chi tiêu.

Sức khoẻ: Bản lĩnh chinh phục nhiều bộ môn thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.