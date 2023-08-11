Tử vi ngày mai, thứ Bảy (12/8/2023): Tuất có vận kim tiền, Thân công danh rộng mở, Tý giàu sang chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 11/08/2023 17:33

Cuối tuần, 3 con giáp sau đón nhận nhiều may mắn bất ngờ, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 12/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đã có hướng đi đúng trong công danh. 

Công việc: Công việc người tuổi Thân vận trình công danh đã có hướng đi phù hợp, còn trở thành người hướng dẫn cho nhiều người khác.

Tình duyên: Tìm người bạn đời phù hợp khi công danh đã ổn định, luôn chia sẻ với người thân những lựa chọn của bạn.

Tài lộc: Thu nhập có thể cải thiện tốt hơn khi bạn không tốn quá nhiều tiền cho các bữa nhậu cùng người công ty.    

Sức khỏe: Ăn thêm rau xanh, uống đủ nước lọc.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy (12/8/2023): Tuất có vận kim tiền, Thân công danh rộng mở, Tý giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 12/8/2023 hôm nay, công việc của tuổi Tuất dễ dính vào thị phi hoặc tranh đấu với cấp trên, cãi cọ với đồng nghiệp. Con giáp này năng động, uy nghiêm, nhanh nhẹn nhưng dễ bị kích động, tính ngang ngược chỉ thích làm theo ý mình nên hay gây ra mâu thuẫn.

May mắn là vận tài lộc khá ổn, không có mất mát tiền bạc lại kiếm được kha khá. Hãy để mọi người xung quanh nhận thấy và công nhận khả năng của mình. Bản mệnh chẳng hề thua kém bất cứ ai và chẳng thèm dựa dẫm ai hết, tự làm tự ăn không ngửa tay xin ai một xu.

Tuy nhiên con giáp này kém may về mặt tình cảm. Các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện bình thường, bản mệnh chớ nên vì điều ấy mà thất vọng hoặc nói ra những lời gây tổn thương đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Dần

Tử vi ngày mai, thứ Bảy (12/8/2023): Tuất có vận kim tiền, Thân công danh rộng mở, Tý giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý có thể không thấy thoải mái với những thay đổi vì đã gắn bó với nó trong một thời gian dài nhưng sự phá vỡ này sẽ dẫn đến một điều thậm chí còn tốt hơn trong tương lai.

Đôi khi những điều tốt đẹp nhất đến mà chúng ta không biết. Người tuổi Tý có thể tận dụng nguồn năng lượng này để giải quyết những xung đột nhất định hoặc với người mà bản mệnh muốn bày tỏ những cảm xúc sâu sắc của mình.

Bên cạnh đó, tập thể dục và vui chơi sẽ giúp người tuổi Tý thư giãn và tập trung vào bản thân nhiều hơn. Vì vậy, nếu bản mệnh là người thích thể thao, hãy dựa vào khía cạnh thể thao để xả bớt căng thẳng, lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy (12/8/2023): Tuất có vận kim tiền, Thân công danh rộng mở, Tý giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/8: 3 con giáp dễ gặp tai ương, túi tiền nhanh chóng cạn kiệt, vận trình sự nghiệp lao đao, dính thị phi liên tục

Tử vi thứ Bảy ngày 12/8: 3 con giáp dễ gặp tai ương, túi tiền nhanh chóng cạn kiệt, vận trình sự nghiệp lao đao, dính thị phi liên tục

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây coi chừng vận xui đeo bám trong ngày 12/8, tiểu nhân ghen ăn tức ở nên hãm hại mà không hay.

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