Tử vi ngày mai: thứ Ba (30/8), Ngọc Hoàng mở sổ phát lương cuối tháng, Tinh Tú rớt trúng đầu, 3 con giáp bùng nổ lộc tài, trở thành ngôi sao sáng, gia đạo của cải đề huề, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 20:25

Những ngày cuối cùng của tháng 8, các con giáp sau bùng nổ lộc tài, giàu có chẳng ai sánh bằng.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều may mắn và phước lành vào ngày mai. Đối với những người coi trọng sự nghiệp, thì đây là giai đoạn thăng hoa nhất trong cuộc đời, những nỗ lực mà họ từng bỏ ra nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, những hoài bão mà họ từng ấp ủ đang đến giai đoạn hoàn thành.

Thời gian tới, tuổi Hợi sẽ có niềm vui trong cuộc sống, được quý nhân chiếu cố, Thần Tài phù trợ, làm việc gì cũng thành công rực rỡ. Đây cũng là giai đoạn những người tuổi Hợi đang mơ hồ về tương lai sẽ tìm được con đường riêng, chuyện đổi đời, hay tăng thêm thu nhập chỉ trong tầm tay.

Tử vi ngày mai: thứ Ba (30/8), Ngọc Hoàng mở sổ phát lương cuối tháng, Tinh Tú rớt trúng đầu, 3 con giáp bùng nổ lộc tài, trở thành ngôi sao sáng, gia đạo của cải đề huề, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Đối với những người coi trọng sự nghiệp, thì đây là giai đoạn thăng hoa nhất trong cuộc đời, những nỗ lực mà họ từng bỏ ra nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mặc dù người tuổi Mão sống nội tâm, không giỏi thể hiện bản thân trong các tình huống xã hội và rất nhút nhát, nhưng họ lại rất nổi tiếng, được mọi người yêu mến hết mực và có nhiều bạn bè. Người tuổi Mão sống lương thiện, biết yêu người yêu mình, với ai họ cũng nhiệt tình, giúp đỡ không cần báo đáp, vì vậy mà được hưởng nhiều phước lành

Ngày mai là lúc mà những tin tức tốt lành kéo đến, mang cho họ không ít niềm vui và sự tự hào. Những nỗ lực mà những người này đã bỏ ra cũng đến ngày được đền đáp xứng đáng. Vận trình sự nghiệp trong ngày mai sẽ có những chuyển biến bất ngờ, thậm chí những người này có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Nhìn chung may mắn tới tấp khiến cuộc sống của những người này như bước sang một trang mới rực rỡ hơn.

Tuổi Mùi

Ngày mai sẽ là một ngày thu hoạch của những người tuổi Mùi. Thời gian tới, công việc không chỉ suôn sẻ, mà tình cảm gia đình cũng hạnh phúc ấm êm. Đây là giai đoạn mà tuổi Mùi tích góp vận may mà mình xứng đáng có được, những nỗ lực mà họ đã bỏ trong thời gian qua sẽ đến lúc được đền đáp xứng đáng.

Đặc biệt, tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp, và càng may mắn hơn khi được Thượng Đế ban cho cơ hội giúp họ đạt được kết quả ngoài mong đợi. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mùi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng từ giờ họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc. 

Tử vi ngày mai: thứ Ba (30/8), Ngọc Hoàng mở sổ phát lương cuối tháng, Tinh Tú rớt trúng đầu, 3 con giáp bùng nổ lộc tài, trở thành ngôi sao sáng, gia đạo của cải đề huề, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Đặc biệt, tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp, và càng may mắn hơn khi được Thượng Đế ban cho cơ hội giúp họ đạt được kết quả ngoài mong đợi. Ảnh minh họa: Internet 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi ngày mai con giáp may mắn ngày mai con giáp được ngọc hoàng chiếu cố

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 47 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 17 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay