Tử vi hôm nay (29/8), người có vận trình thuận lợi, tài lộc dồi dào, kẻ bị tiểu nhân ám hại, xui xẻo đủ đường

Thời gian trước, mặc dù giỏi giang nhưng cuộc sống vật chất của tuổi Ngọ không được may mắn, họ phải đối mặt với nhiều khoản nợ có lớn có nhỏ. Tuy nhiên, tử vi học có nói, trong hôm nay, vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng giúp họ có được nhiều cơ hội làm giàu, đặc biệt tình hình tài chính sẽ được cải thiện đáng kể.

Trời sinh tuổi Ngọ là những người thích có cuộc sống tự do, thoải mái, họ có tính cách độc lập và muốn tự mình xây dựng cuộc sống sung túc theo ý muốn. Đa số những người tuổi Ngọ đều rất giỏi giang, thông minh, họ hoàn toàn làm chủ được mọi thứ xung quanh mình và biết cách thay đổi bản thân ngày càng tốt hơn.

Tuổi Ngọ cần phải bình tĩnh quan sát xung quanh, sẽ có quý nhân cùng cơ hội tốt xuất hiện, giúp họ đổi đời chỉ trong một đêm. Nhìn chung, hôm nay là một ngày đáng mong chờ với tuổi Ngọ, họ có thể từ không có gì thành có tất cả, cuộc sống đủ đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Thân là những người rất thông minh, lanh lẹ, thường chỉ nhìn qua sự việc đã có thể đoán được tới 7, 8 phần bên trong. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, nhiều khi họ cũng dễ tự tin thái quá vào bản thân. Trong tuần mới này, đặc biệt là hôm nay, tuổi Thân cần đề phòng kẻo bị kẻ khác lừa gạt, ví dụ như dụ dỗ bạn mua 1 món đồ không như giá trị được quảng cáo chẳng hạn. Công việc và cuộc sống của bạn có những biến động khá lớn, làm đảo lộn hoàn toàn mọi kế hoạch mà bạn đặt ra.

Bên cạnh đó, tuổi Thân dần mất đi các cơ hội quý giá. Cũng trong thời gian này, tuổi Thân bị hung tinh chiếu mệnh, dễ gặp tiểu nhân, dính phải thị phi. Chuyện tình cảm cũng tương đối ảm đạm, cả hai đang có dấu hiệu xa cách rõ ràng. Nếu không nhanh hóa giải thì bạn đang tạo cơ hội cho kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của mình.

Cũng trong thời gian này, tuổi Thân bị hung tinh chiếu mệnh, dễ gặp tiểu nhân, dính phải thị phi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi hôm nay, Tuất liên tục được Thần Tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Tuất vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, Tuất cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn. Tử vi cho thấy nếu Tuất có thể làm tốt những điều đó thì chắc chắn sẽ có thêm nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ. Tương lai tuổi Tuất cũng vô cùng tươi sáng và huy hoàng. Trước hết họ sẽ gặp được nhiều người bạn chân thành hơn để mở ra con đường đúng đắn, hơn nữa tính cách của họ có thể đổi thành tiền thật, nhất định sẽ thăng tiến trong công việc sự nghiệp, mang lại rất nhiều phước lành.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm