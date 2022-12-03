Tử vi ngày mai, Chủ nhật ngày 4/12/2022, hung tinh Thiên Quan xuất hiện, 3 con giáp bị thần xui xẻo đeo bám, xui xẻo đủ đường, tiền tài thất thoát

Tử vi Chủ nhật ngày 4/12/2022 của 12 con giáp đưa ra những dự đoán chính xác giúp bạn biết vận trình của mình có những biến động ra sao, may mắn hoặc nguy cơ nào sẽ xuất hiện.

Tuổi Tý Xem tử vi Chủ nhật ngày 4/12/2022, hung tinh Thiên Quan xuất hiện sẽ không có lợi cho đường công danh của người tuổi Tý. Bản mệnh có thể sẽ bị người nào đó gây khó dễ, nhưng đừng nổi nóng hay to tiếng vì có thể bạn sẽ gặp bất lợi. Ngày này bạn càng phải giữ lời ăn tiếng nói cũng như thận trọng trong cách hành xử của mình. Bù lại, Tam Hội sẽ giúp việc làm ăn của Tý có dấu hiệu mở mang. Các mối hợp tác cũ mới đều sẽ đem lại cho bạn lợi nhuận không nhỏ. Hãy cố gắng tập trung hơn vào chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng và tìm kiếm thêm nhiều nguồn tiêu thụ trong tương lai. Trong chuyện tình cảm, nếu như mọi thứ đều đang diễn ra đúng như bạn mong muốn thì cũng đừng chủ quan mà coi đó là điều đương nhiên. Tình yêu muốn bền vững thì vẫn cần cả hai có sự dầu tư và vun vén mỗi ngày. Vậy nên hãy phát huy những điều bạn đang làm để mối quan hệ này có thể tiến triển lâu dài hơn nữa.

Xem tử vi Chủ nhật ngày 4/12/2022, hung tinh Thiên Quan xuất hiện sẽ không có lợi cho đường công danh của người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Tuổi Mão lâm Kiếp Tài nên đi làm hay ở nhà cũng chật vật như nhau. Kinh doanh không có lời, khách hàng thì khó tính, hay nợ nần. Bạn cũng nên đề phòng bị cướp công trắng trợn, có đồng nghiệp ghen ăn tức ở đặt điều nói xấu sau lưng Mão. Vận lâm Tương Hình nên Mão quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người khác hoặc rước họa vào thân, sống khá cô độc. Hôm nay dễ mà có tranh cãi giữa cha mẹ và con cái hoặc giữa bạn bè với nhau. Con giáp này nên nhẫn nhịn một chút để ngày nghỉ được yên ổn. Cũng may là đường tiền bạc khởi sắc nhờ cục diện Thủy dưỡng Mộc. Tử vi thấy nay có điềm báo tăng lương, thưởng rất rõ. Mặc dù số tiền không phải quá lớn nhưng cũng giúp bạn trang trải được phần nào các khoản chi tiêu trong gia đình.

Tuổi Mão lâm Kiếp Tài nên đi làm hay ở nhà cũng chật vật như nhau. Kinh doanh không có lời, khách hàng thì khó tính, hay nợ nần - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Chịu tác động của cục diện Tương Hại Thái Tuế, tuổi Thân có thể phải đón nhận những tin tức không mấy tích cực trong ngày hung vận khá lớn. Bạn có điềm báo đụng độ tiểu nhân, đối phương trong tối, bạn ngoài sáng nên khó trách được những bất lợi. Công việc có dấu hiệu trì trệ, bản thân bạn cũng khó phát huy năng lực một cách trọn vẹn. Chủ nhật này, Thân cũng không gặp may ở phương diện tài chính. Chuyện làm ăn nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt, thiệt hại tiền bạc có thể kiếm lại được nhưng mất đi uy tín mới là vấn đề đáng ngại. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải nhắc nhở bản thân kiểm tra lại mọi thứ nhiều lần, hợp tác với ai cũng phải tìm hiểu kỹ. Kim sinh xuất cho Thủy, mối quan hệ tình cảm của người tuổi này không được như ý. Tình cảm vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, hiểu lầm, tranh cãi gay gắt với nhau. Có điềm báo người bạn đời của con giáp này có mối quan tâm khác bên ngoài, nếu không nhanh chóng giải quyết thì mối quan hệ này dễ xảy ra tan vỡ. Chịu tác động của cục diện Tương Hại Thái Tuế, tuổi Thân có thể phải đón nhận những tin tức không mấy tích cực trong ngày hung vận khá lớn - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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