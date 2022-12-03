Tử vi ngày mai, Chủ nhật ngày 4/12/2022, hung tinh Thiên Quan xuất hiện, 3 con giáp bị thần xui xẻo đeo bám, xui xẻo đủ đường, tiền tài thất thoát

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 10:50

Tử vi Chủ nhật ngày 4/12/2022 của 12 con giáp đưa ra những dự đoán chính xác giúp bạn biết vận trình của mình có những biến động ra sao, may mắn hoặc nguy cơ nào sẽ xuất hiện.

Tuổi Tý

Xem tử vi Chủ nhật ngày 4/12/2022, hung tinh Thiên Quan xuất hiện sẽ không có lợi cho đường công danh của người tuổi Tý. Bản mệnh có thể sẽ bị người nào đó gây khó dễ, nhưng đừng nổi nóng hay to tiếng vì có thể bạn sẽ gặp bất lợi. Ngày này bạn càng phải giữ lời ăn tiếng nói cũng như thận trọng trong cách hành xử của mình.

Bù lại, Tam Hội sẽ giúp việc làm ăn của Tý có dấu hiệu mở mang. Các mối hợp tác cũ mới đều sẽ đem lại cho bạn lợi nhuận không nhỏ. Hãy cố gắng tập trung hơn vào chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng và tìm kiếm thêm nhiều nguồn tiêu thụ trong tương lai. Trong chuyện tình cảm, nếu như mọi thứ đều đang diễn ra đúng như bạn mong muốn thì cũng đừng chủ quan mà coi đó là điều đương nhiên. Tình yêu muốn bền vững thì vẫn cần cả hai có sự dầu tư và vun vén mỗi ngày. Vậy nên hãy phát huy những điều bạn đang làm để mối quan hệ này có thể tiến triển lâu dài hơn nữa.

Tử vi ngày mai, Chủ nhật ngày 4/12/2022, hung tinh Thiên Quan xuất hiện, 3 con giáp bị thần xui xẻo đeo bám, xui xẻo đủ đường, tiền tài thất thoát - Ảnh 1
Xem tử vi Chủ nhật ngày 4/12/2022, hung tinh Thiên Quan xuất hiện sẽ không có lợi cho đường công danh của người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão lâm Kiếp Tài nên đi làm hay ở nhà cũng chật vật như nhau. Kinh doanh không có lời, khách hàng thì khó tính, hay nợ nần. Bạn cũng nên đề phòng bị cướp công trắng trợn, có đồng nghiệp ghen ăn tức ở đặt điều nói xấu sau lưng Mão. Vận lâm Tương Hình nên Mão quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người khác hoặc rước họa vào thân, sống khá cô độc. Hôm nay dễ mà có tranh cãi giữa cha mẹ và con cái hoặc giữa bạn bè với nhau. Con giáp này nên nhẫn nhịn một chút để ngày nghỉ được yên ổn.

Cũng may là đường tiền bạc khởi sắc nhờ cục diện Thủy dưỡng Mộc. Tử vi thấy nay có điềm báo tăng lương, thưởng rất rõ. Mặc dù số tiền không phải quá lớn nhưng cũng giúp bạn trang trải được phần nào các khoản chi tiêu trong gia đình.

Tử vi ngày mai, Chủ nhật ngày 4/12/2022, hung tinh Thiên Quan xuất hiện, 3 con giáp bị thần xui xẻo đeo bám, xui xẻo đủ đường, tiền tài thất thoát - Ảnh 2
Tuổi Mão lâm Kiếp Tài nên đi làm hay ở nhà cũng chật vật như nhau. Kinh doanh không có lời, khách hàng thì khó tính, hay nợ nần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chịu tác động của cục diện Tương Hại Thái Tuế, tuổi Thân có thể phải đón nhận những tin tức không mấy tích cực trong ngày hung vận khá lớn. Bạn có điềm báo đụng độ tiểu nhân, đối phương trong tối, bạn ngoài sáng nên khó trách được những bất lợi. Công việc có dấu hiệu trì trệ, bản thân bạn cũng khó phát huy năng lực một cách trọn vẹn.

Chủ nhật này, Thân cũng không gặp may ở phương diện tài chính. Chuyện làm ăn nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt, thiệt hại tiền bạc có thể kiếm lại được nhưng mất đi uy tín mới là vấn đề đáng ngại. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải nhắc nhở bản thân kiểm tra lại mọi thứ nhiều lần, hợp tác với ai cũng phải tìm hiểu kỹ. Kim sinh xuất cho Thủy, mối quan hệ tình cảm của người tuổi này không được như ý. Tình cảm vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, hiểu lầm, tranh cãi gay gắt với nhau. Có điềm báo người bạn đời của con giáp này có mối quan tâm khác bên ngoài, nếu không nhanh chóng giải quyết thì mối quan hệ này dễ xảy ra tan vỡ.

Tử vi ngày mai, Chủ nhật ngày 4/12/2022, hung tinh Thiên Quan xuất hiện, 3 con giáp bị thần xui xẻo đeo bám, xui xẻo đủ đường, tiền tài thất thoát - Ảnh 3
Chịu tác động của cục diện Tương Hại Thái Tuế, tuổi Thân có thể phải đón nhận những tin tức không mấy tích cực trong ngày hung vận khá lớn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc sau 16h chiều nay, 3 con giáp gánh tiền 100 tỷ, hứng lộc trời đổ như thác, cuộc sống ngập trong nhung lụa

Trúng số độc đắc sau 16h chiều nay, 3 con giáp gánh tiền 100 tỷ, hứng lộc trời đổ như thác, cuộc sống ngập trong nhung lụa

Sau 16h chiều nay, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, vận trình hanh thông cộng thêm sự nổi bật về tiền bạc càng khiến nhiều người ganh tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 4/12/2022 tử vi chủ nhật ngày 4/12/2022 tử vi ngày mai con giap xui xeo tu vi ngay moi tu vi hang ngay xem tu vi 12 con giap tử vi thứ 7

TIN MỚI NHẤT

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà