Tử vi ngày mai (23/9/2022): Tài tinh nhập mệnh, ‘lọt trúng hố vàng’, 3 con giáp tài khoản nhảy số liên tục, cơ hội làm giàu như ‘cỗ máy’, giàu sang không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 15:33

Tử vi ngày mai (23/9/2022), 3 con giáp được dự báo ngày càng giàu có, con đường làm giàu trở nên dễ như trở bàn tay, ngày càng vượng phát, bình an.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách tương đối lười nhác, thích hưởng thụ, an yên thế nhưng vận khí của họ lại đặc biệt tốt. Họ có thể gặp may mắn bất ngờ như trúng thưởng, ngay cả đầu tư cho vui cũng sinh lời, có lãi.

Thực chất, tuổi Hợi rất giỏi quan sát, đến thời điểm mấu chốt có thể quyết định rất dứt khoát, làm việc rất năng nổi, nghiêm túc. Cho nên, chuyện tuổi Hợi có thể giàu có nhanh chóng tuyệt đối không phải chuyện lạ thường. Ở cùng người tuổi Hợi, mọi người thậm chí còn có cảm giác vận khí cũng càng ngày càng tốt hơn.

Tử vi ngày mai (23/9/2022): Tài tinh nhập mệnh, ‘lọt trúng hố vàng’, 3 con giáp tài khoản nhảy số liên tục, cơ hội làm giàu như ‘cỗ máy’, giàu sang không ai bằng - Ảnh 1

Theo tử vi ngày mai (23/9/2022), tài vận của con giáp này sẽ càng sáng. Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mai (23/9/2022), tài vận của con giáp này sẽ càng sáng. Bản mệnh hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình những món đồ xứng đáng cho một năm phấn đấu đầy nỗ lực.

Tuổi Tuất

Có nhiều kẻ thấy sự thành công của những chú Tuất sẽ ganh tỵ và cho rằng tất cả đều là do may mắn song đó chỉ là một phần. Sự thật là người tuổi Tuất rất chăm chỉ. Để có được ngày hôm nay, họ đã phấn đấu rất nhiều trong thời gian qua. Thời gian này chỉ là quý nhân sẽ giúp con giáp này định hướng được con đường phát triển của mình, dễ dàng đạt được thành công hơn.

Tử vi nhắc nhở con giáp này chớ để bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, ngày mai (23/9/2022), tử vi học có nói, được sự trợ giúp của Thần Tài, tuổi Tuất dần bước qua những xui xẻo của giai đoạn trước, và đón chờ họ sẽ là những chuyện vui liên tiếp, đặc biệt là trong chuyện công danh sự nghiệp.

Tử vi ngày mai (23/9/2022): Tài tinh nhập mệnh, ‘lọt trúng hố vàng’, 3 con giáp tài khoản nhảy số liên tục, cơ hội làm giàu như ‘cỗ máy’, giàu sang không ai bằng - Ảnh 2
Ngày mai (23/9/2022), tử vi học có nói, được sự trợ giúp của Thần Tài, tuổi Tuất dần bước qua những xui xẻo của giai đoạn trước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn dù bề ngoài khá hiền lành nhưng bên trong họ là người mạnh mẽ, giàu nghị lực. Con giáp này có khát vọng làm giàu và luôn cố gắng vươn lên trong sự nghiệp. Người tuổi này luôn cầu tiến, cầu toàn. Dù xuất thân trong hoàn cảnh khá khó khăn nhưng họ vẫn không ngừng.

Đúng ngày mai (23/9/2022), vận trình của con giáp tuổi Thìnngày càng khởi sắc. Thời cơ đến giúp họ ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp. Họ có cơ hội chứng tỏ thực lực của bản thân vượt xa sức tưởng tượng của mọi người.

Người làm công ăn lương có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, vượt chỉ tiêu, được cấp trên đánh giá cao, khen thưởng. Trong khi người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có mùa vụ bội thu, túi tiền rủng rỉnh.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch