Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (23 - 24/9), 3 con giáp mở cửa gặp Thần Tài, ra đường va vào Quý Nhân, tiền rơi trúng đầu, gom hết vận may vào người

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 15:19

Đúng 2 ngày tới (23 - 24/9), 3 con giáp được Thần Tài phù hộ, vận trình thăng hoa, viên mãn bất ngờ

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tính tình ngay thẳng, làm việc cũng nhanh nhẹn. Khi người khác còn đang thăm dò, thử nghiệm, tuổi Tỵ đã lao vào hành động, làm việc trực tiếp. Cũng bởi vậy, tuổi Tỵ thường đón đầu được thời cơ, trong chuyện phát tài cũng thế. Họ rất thuận lợi trong việc nhìn nhận cơ hội lại là người có trí tuệ, tài năng, hiểu được đạo lý đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đó là lý do mà chỉ cần nắm được cơ hội phát tài, tuổi Tỵ sẽ không bỏ qua, dễ giàu có, phú quý.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (23 - 24/9), 3 con giáp mở cửa gặp Thần Tài, ra đường va vào Quý Nhân, tiền rơi trúng đầu, gom hết vận may vào người - Ảnh 1
Đúng 2 ngày tới (23 - 24/9) người tuổi Tỵ vận trình tài lộc rất lý tưởng. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 2 ngày tới (23 - 24/9) người tuổi Tỵ vận trình tài lộc rất lý tưởng. Nhờ tập trung trong công việc, bản mệnh nâng cao năng suất làm việc, thêm phúc vận của Thần Tài giúp con giáp này có công việc suôn sẻ, làm gì cũng dễ thành công.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu mang tính cách điềm đạm, hiền hòa. Họ là người cuồng công việc ổn định và luôn cố gắng hết sức để hoàn thành công việc được giao. Con giáp này lại ham học hỏi, cần cù chịu khó. Họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để đạt được thành quả tốt nhất. Thành công đến với người tuổi Sửu thường chậm nhưng bền.

Đúng 2 ngày tới (23 - 24/9), tuổi Sửu vượt qua nhiều khó khăn, thất bại rồi vững vàng. Người tuổi này luôn điềm tĩnh, biết cách xử lý vấn đề một cách hợp lý, được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc của họ dần đi lên. Con giáp này chuẩn bị đón tin vui trong sự nghiệp. Có thể họ được nhận thêm công việc, dự án mới. Thậm chí, con giáp này còn được cấp trên cất nhắc, nắm giữ vị trí cao hơn.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (23 - 24/9), 3 con giáp mở cửa gặp Thần Tài, ra đường va vào Quý Nhân, tiền rơi trúng đầu, gom hết vận may vào người - Ảnh 2
Đúng 2 ngày tới (23 - 24/9), tuổi Sửu vượt qua nhiều khó khăn, thất bại rồi vững vàng. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì công việc buôn bán của họ có nhiều khởi sắc. Lượng đơn hàng về nhiều khiến con giáp này phải làm việc vất vả, đổi lại thành quả đủ để họ hài lòng. Đặc biệt, dù là người làm công ăn lương hay tự thân làm chủ thì tuổi SỬu đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi, may mắn.

Tuổi Tuất

Đúng 2 ngày tới (23 - 24/9) Tuất được Thần Tài bảo vệ, chở che nên đón nhận nhiều tin vui, có sự phát triển vượt bậc trên nhiều phương diện. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc của tuổi Tuất sẽ có lúc này lúc khác song đa số đều có người giúp đỡ nên con đường công danh vô cùng xán lạn.

Tất nhiên, bên cạnh đó, năm nay bản mệnh này vẫn có hung tinh cản trở, phá hoại nên cần thận trọng trong hợp tác làm ăn, đề phòng những kẻ tiểu nhân, những người ở xung quanh cùng họ hùn hạp làm ăn nhưng lại gây ra rắc rối cho họ.

Ngoài ra, tuổi Tuất cũng cần thắt chặt chi tiêu, tuyệt đối không vung tay quá trán thì mới giữ lại được tiền của để đầu tư sinh lời.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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