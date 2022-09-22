Trúng số đúng 1h sáng mai (23.9): ‘Nước chảy chỗ trũng’, 3 con giáp có tiền đồ sáng như trăng Rằm, Thần Tài ghi sổ vàng, chuẩn bị đón ‘mưa may mắn’, thăng hoa, bình an

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 14:22

Đúng 1h sáng mai (23.9), những con giáp được báo tin mừng, may mắn khó cản, vận trình lên hương, cuộc đời đổi thay là đây.

Tuổi Dậu

Đúng 1h sáng mai (23.9) được xem như thời cơ trúng độc đắc của con giáp tuổi Dậu. Những người cầm tinh con Gà có thể bước vào vận trình suôn sẻ, gặp thời đổi đời. Là những người được đánh giá thông minh, linh hoạt, họ không sợ mạo hiểm, không sợ phải đổi mới, không sợ phải nếm mật nằm gai. Nhờ vậy, dù bước vào vận thế nào, con giáp này cũng sung túc.

Dậu có cách kiếm tiền mới mẻ không ai nghĩ tới, nắm chặt cơ hội, đón đầu thử thách, tuổi Dậu dễ dàng phát tài.

Trúng số đúng 1h sáng mai (23.9): ‘Nước chảy chỗ trũng’, 3 con giáp có tiền đồ sáng như trăng Rằm, Thần Tài ghi sổ vàng, chuẩn bị đón ‘mưa may mắn’, thăng hoa, bình an - Ảnh 1
Đúng 1h sáng mai (23.9) được xem như thời cơ trúng độc đắc của con giáp tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy rằng tuổi Dậu thường không tham vọng nhưng trời sinh họ có đầu óc buôn bán, kinh doanh, tính toán giỏi rất có thể giàu có chỉ trong một thời gian ngắn.

Tuổi Thân

Đúng 1h sáng mai (23.9) là thời điểm cát lành, gặp may mắn đối với người tuổi Thân. Con giáp này thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Với những người làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra. Con giáp này dễ thu được thành tựu lớn.

Trúng số đúng 1h sáng mai (23.9): ‘Nước chảy chỗ trũng’, 3 con giáp có tiền đồ sáng như trăng Rằm, Thần Tài ghi sổ vàng, chuẩn bị đón ‘mưa may mắn’, thăng hoa, bình an - Ảnh 2
Đúng 1h sáng mai (23.9) là thời điểm cát lành, gặp may mắn đối với người tuổi Thân. Ảnh minh họa: Internet

Với những người có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá lấn sân những lĩnh vực mới mẻ mà họ chưa từng nghĩ mình sẽ làm được, ví dụ như máy tính, điện tử... Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, bản mệnh này có thể tạo ra những dấu ấn đậm nét cho sự nghiệp của mình.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ khá chu đáo, hoạt bát, thích theo đuổi sự hoàn hảo. Con giáp này luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao và có yêu cầu khắt khe hơn với bản thân. Bất kể làm việc gì, họ đều tận tâm, tỉ mỉ. Đúng 1h sáng mai (23.9), con giáp tuổi Ngọ nhận lộc trời ban, đón những điều bất ngờ.

Con giáp này có sự nghiệp thăng tiến, đạt thành tích xuất sắc trong công việc. Nếu biết tận dụng tốt các mối quan hệ, họ sẽ có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh.

Người tuổi Ngọ nếu làm lãnh đạo doanh nghiệp thì có thể đưa công ty của mình lên một tầm cao mới. Con giáp này có vận mệnh hanh thông, công thành danh toại.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Đúng giờ Tý ngày mai (22/9), vận trình lên hương, tài lộc tỏa sáng, 3 con giáp chẳng lo thiếu tiền dịp cuối năm.

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