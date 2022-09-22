Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Sáu, 23/9), Thần Tài đích thân dẫn lối, 3 con giáp vận mệnh sáng rực, tiền bạc lũ lượt kéo về, quý nhân trợ lực, vừa sang vừa giàu

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 09:55

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Sáu, 23/9), những con giáp may mắn có vận trình suôn sẻ, công việc gặt hái những thành công giúp họ thăng tiến, giàu sang không ai bằng.

Tuổi Ngọ

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Sáu, 23/9), người tuổi Ngọ nhận nhiều tài lộc trong lĩnh vực kinh doanh. Dù kinh doanh là công việc chính hay chỉ là nghề tay trái của bạn. Có sẵn nguồn vốn, sự hiểu biết cũng như các mối quan hệ, bạn có thể phát triển công việc kinh doanh của mình và kiếm được nguồn lợi nhuận lớn.

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Sáu, 23/9), Thần Tài đích thân dẫn lối, 3 con giáp vận mệnh sáng rực, tiền bạc lũ lượt kéo về, quý nhân trợ lực, vừa sang vừa giàu - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ làm đâu thắng đấy, làm một thu hai, ba, đếm tiền mỏi tay trong những tháng tới. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp Ngọ được kể tên chính là một trong những con giáp được Thần Tài gõ cửa vì vậy bạn chỉ cần bỏ một chút vốn để đầu tư cũng có thể thu về được nguồn lợi nhuận đáng kể. Nắm bắt tốt các cơ hội kinh doanh, người tuổi Ngọ làm đâu thắng đấy, làm một thu hai, ba, đếm tiền mỏi tay trong những tháng tới.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất không chỉ thông minh mà còn sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi Tuất khéo ăn khéo nói, có tài hùng biện bậc nhất. Trên con đường lập nghiệp, con giáp này vượng vận quý nhân, được nhiều người nâng đỡ.

Tuy nhiên, con giáp này cũng là người tự lập, muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ cậy người khác. Họ cho rằng trong mọi trường hợp, người ta đều chỉ có thể dựa vào chính mình.

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Sáu, 23/9), con giáp tuổi Tuất có sao may mắn chiếu mệnh, vận thế dần đi lên. Con giáp này được dự báo có cả danh lẫn tài nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, thần tài. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được trao thêm trọng trách mới.

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Sáu, 23/9), Thần Tài đích thân dẫn lối, 3 con giáp vận mệnh sáng rực, tiền bạc lũ lượt kéo về, quý nhân trợ lực, vừa sang vừa giàu - Ảnh 2
Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Sáu, 23/9), con giáp tuổi Tuất có sao may mắn chiếu mệnh, vận thế dần đi lên. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi những người làm ăn kinh doanh sẽ phát tài phát lộc, doanh thu nhờ đó cũng tăng lên nhanh chóng. Mải miết với công việc, con giáp này cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe. Hãy nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục thường xuyên để giữ sức khỏe luôn dẻo dai.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ chào đón Thần Tài đến bên mình khi mà tài lộc không ngừng đổ về túi của con giáp này. Chẳng những là 1 nguồn thu đâu mà còn là nhiều nguồn thu cơ nhé, chắc hẳn những chú Trâu sẽ khiến mọi người phải ganh tị lắm đó.

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Sáu, 23/9), tuổi Sửu tiền bạc dồi dào như nước, ra ngõ không thôi cũng bắt được tiền cũng nên. Dù là thứ 7 hay chủ nhật thì bản mệnh cũng sẽ đều có 1 khoản tiền tự chảy thẳng vào túi.

Con giáp này chẳng những làm tốt công việc chính của mình mà còn rất khéo léo sắp xếp thời gian để co kéo thêm công việc phụ nữa cơ. Ban đầu bạn cũng chỉ nghĩ làm thêm cho vui, cho khỏi bị “lụt nghề” thôi nhưng không ngờ càng làm càng ham, bởi càng làm thì tài lộc lại về càng nhiều.

 (Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)

Từ 23/9 - 25/9: Thần Tài ban lộc, 3 tuổi tiền vào như nước, phú quý ập đến, xây nhà lầu sắm xe hơi là chuyện nhỏ

Từ 23/9 - 25/9: Thần Tài ban lộc, 3 tuổi tiền vào như nước, phú quý ập đến, xây nhà lầu sắm xe hơi là chuyện nhỏ

Từ 23/9 - 25/9, Thần Tài ban cho 3 con giáp này phú quý kề chân, ngày càng thêm nhiều lộc, cơ ngơi, của nả không thiếu.

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