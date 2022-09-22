Từ 23/9 - 25/9: Thần Tài ban lộc, 3 tuổi tiền vào như nước, phú quý ập đến, xây nhà lầu sắm xe hơi là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 09:34

Từ 23/9 - 25/9, Thần Tài ban cho 3 con giáp này phú quý kề chân, ngày càng thêm nhiều lộc, cơ ngơi, của nả không thiếu.

Tuổi Tỵ

Những tháng vừa rồi, công việc của người tuổi Tỵ khá cầm chừng, ảm đạm. Thu nhập của bạn không tăng lên trong khi các khoản chi cho các công việc đột xuất quá nhiều.

Tuy nhiên, tình hình công việc của bạn sẽ thay đổi đáng kể từ 23/9 - 25/9. Cụ thể, những rắc rối về tài chính của bạn sẽ được giải quyết khi thu nhập của bạn tăng lên đáng kể, những người nợ tiền bạn trước kia cũng sẽ mang tiền đến trả. Nhờ các mối quan hệ, bạn có thêm những công việc làm thêm, giúp tạo ra nguồn thu lớn khiến túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

Từ 23/9 - 25/9: Thần Tài ban lộc, 3 tuổi tiền vào như nước, phú quý ập đến, xây nhà lầu sắm xe hơi là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Con giáp tuổi này nỗ lực hết mình, ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp, lương thưởng đều rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng sẽ gặp gỡ được đối tác tốt, ký được hợp đồng có giá trị. Con giáp tuổi này nỗ lực hết mình, ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp, lương thưởng đều rủng rỉnh.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn. Họ thích ăn mặc đẹp, thích làm đẹp vì vậy luôn gây ấn tượng tốt trong mắt người đối diện.

Con giáp tuổi này rất giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, họ cũng khá cố chấp, bảo thủ, không dễ dàng tiếp thu ý kiến trái chiều. Đây cũng là điều người tuổi Tý cần cải thiện nếu muốn thành công hơn trong tương lai.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Tý do sơ suất nên đã mắc sai sót trong công việc. Lúc này, họ cần giữ bình tĩnh cùng tinh thần cầu thị để mau chóng sửa sai. Đây cũng chính là cơ hội để họ rút kinh nghiệm đồng thời vững vàng hơn trong công việc.

Từ 23/9 - 25/9: Thần Tài ban lộc, 3 tuổi tiền vào như nước, phú quý ập đến, xây nhà lầu sắm xe hơi là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Từ 23/9 - 25/9, đặc biệt chủ nhật sẽ là thời điểm mà chuyện buôn bán của tuổi Tý đạt đến cực điểm. Ảnh minh họa: Internet

Từ 23/9 - 25/9, đặc biệt chủ nhật sẽ là thời điểm mà chuyện buôn bán của tuổi Tý đạt đến cực điểm, bạn sẽ bán hàng “mát tay” lắm đó. Cứ nghĩ rằng chỉ buôn bán túc tắc làm thú vui thôi nhưng không ngờ có duyên bán hàng khiến bạn luôn lâm vào tình trạng “cháy hàng”.

Tuổi Mão

Từ 23/9 - 25/9, con giáp tuổi Mão được Thần Tài ban phát của cải nên sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Mọi trở ngại mà họ gặp phải đều được hóa giải. Người tuổi Mão thừa thắng xông lên, tiếp tục tìm kiếm nguồn cảm hứng trong công việc. Con giáp tuổi này đạt nhiều thành tựu, có cơ hội thắng tiến, tăng thêm thu nhập..

Con giáp Mão khá khéo léo trong chuyện làm ăn buôn bán nên khoảng thời gian tới bạn dễ bội thu tiền bạc lắm đó. Những người cầm tinh con giáp này có thể dành thêm thời gian để đầu tư vào việc làm ăn kinh doanh của mình.

Cả thứ 7 và chủ nhật này bản mệnh đều khá bận rộn với việc kiếm tiền, nhất là ngày thứ 7. Tuổi Mão trong 2 ngày mà có thể kiếm được số tiền bằng người ta làm lụng cả tuần cơ đấy.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2 ngày tới (23/9 - 24/9), Thần Tài mách bảo, ơn trên phù hộ, 3 con giáp giàu sang khó cản, tiền của chất đống, cuộc sống dư dả, đổi đời thành tỷ phú

Đúng 2 ngày tới (23/9 - 24/9), Thần Tài mách bảo, ơn trên phù hộ, 3 con giáp giàu sang khó cản, tiền của chất đống, cuộc sống dư dả, đổi đời thành tỷ phú

Đúng 2 ngày tới (23/9 - 24/9), tử vi mọi điều may mắn đến gần, 3 con giáp ngày càng phát tài, trở thành đại gia trong năm.

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