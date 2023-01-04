Tử vi ngày 4/1/23: ‘Nước chảy xuôi thuyền’, ba con giáp hốt mạnh 100 tỷ cầm tay, vạn phúc vô biên, tình duyên như ý, tài lộc bung xõa, thăng hoa vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 04/01/2023 07:29

Tử vi ngày 4/1/23, ba con giáp cuộc sống vạn điều may mắn, nghìn sự thăng hoa, phát tài.

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, lanh lơi, giỏi xử lý tình huống trong những hoàn cảnh éo le. Người tuổi Tỵ vốn biết nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để có thể xây dựng cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Tử vi ngày 4/1/23, tuổi Tỵ sẽ được đền đáp xứng đáng. Con giáp này nắm bắt mọi sự thay đổi xung quanh mình.

Sự nghiệp của bạn thăng hoa rực rỡ. Hơn nữa, mối nhân duyên của tuổi Tỵ sẽ được cải thiện đáng kể. Bất kể là những người đang độc thân hay trong một mối quan hệ cũng sẽ tìm được niềm hạnh phúc đích thực. Ngoài ra, từ giai đoạn này trở đi, thần tài cũng sẽ chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng sẽ thu được tài lộc, dự kiến cuối năm thăng hoa rực rỡ.

Tử vi ngày 4/1/23: ‘Nước chảy xuôi thuyền’, ba con giáp hốt mạnh 100 tỷ cầm tay, vạn phúc vô biên, tình duyên như ý, tài lộc bung xõa, thăng hoa vượt bậc - Ảnh 1

Tử vi ngày 4/1/23, tuổi Tỵ sẽ được đền đáp xứng đáng. Con giáp này nắm bắt mọi sự thay đổi xung quanh mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp có tính cách lạc quan và luôn có tinh thần cầu tiến, vì thế những người tuổi Thân luôn cố gắng hết sức để đạt được thành tích nổi trội trong công việc. Ngoài ra, họ cũng có khả năng tự lập và tự học cao nên không cần mất quá nhiều thời gian cũng có thể hoàn thành tốt công việc được giao. Tuy nhiên những người tuổi Thân thuộc top “nhanh thích nhưng cũng nhanh chán” nên không có thái độ nghiêm túc khi làm việc.

Tử vi ngày 4/1/23, con giáp này sẽ có cuộc sống vô cùng thoải mái khi công việc thuận lợi, tiền bạc dồi dào. Để mọi chuyện có thể duy trì lâu dài, họ cần học cách sắp xếp thời gian và thiết lập cho mình những kế hoạch cụ thể để tiến gần hơn với mục tiêu đã đề ra.

Tử vi ngày 4/1/23: ‘Nước chảy xuôi thuyền’, ba con giáp hốt mạnh 100 tỷ cầm tay, vạn phúc vô biên, tình duyên như ý, tài lộc bung xõa, thăng hoa vượt bậc - Ảnh 2
Tử vi ngày 4/1/23, con giáp này sẽ có cuộc sống vô cùng thoải mái khi công việc thuận lợi, tiền bạc dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần như vậy là người tuổi Thân đã có thể thay đổi được đáng kế thu nhập bản thân cũng như nhận được sự tin tưởng từ lãnh đạo.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 4/1/23, bạn nhận được mối làm ăn lớn. Có vẻ như người khác đã nghe được năng lực của bạn nên muốn tìm gặp và đề đạt vấn đề làm ăn. Cơ hội lớn đến rồi, cố gắng lên nhé.

Tình yêu của bạn cũng rất ổn, người ấy không chỉ là người yêu còn là quý nhân, hỗ trợ bạn hết mình trong công việc. Hãy chăm chỉ, chịu khó, yêu thương bản thân nhiều hơn. Nếu có được tình cảm này thì hãy trân trọng bản thân hơn nhé. Thời cơ đến rồi, người làm kinh doanh nếu thực sự có người mời gọi hợp tác thì đừng ngại thử sức mình.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi hôm nay (4/1), được lộc được tài, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhanh chóng giàu có, tiền - tình - danh 'LÊN ĐỈNH', làm gì cũng cao sang

Tử vi hôm nay (4/1), được lộc được tài, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhanh chóng giàu có, tiền - tình - danh 'LÊN ĐỈNH', làm gì cũng cao sang

Tử vi hôm nay (4/1), chúc mừng 3 con giáp là những người có của ăn của để, tương lai tươi sáng, ngập hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày tử vi hôm nay tử vi tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 38 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia