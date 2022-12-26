Tử vi ngày 27/12/22: Lộc lá đầy nhà, ba con giáp hưởng trọn lộc thần tài, ‘ẵm’ vàng ‘cõng’ bạc trên lưng, suôn sẻ tình duyên, may mắn tài vận, giàu sang ngút ngàn, từ nay khởi sắc, tiền tiêu không thiếu

Vốn gặp hạn năm tuổi, thách thức chờ đón Mão trong năm là không ít và cũng chẳng hề dễ dàng song bản mệnh rất biết cách để vượt lên trên những gì số mệnh đã an bài.

Tử vi ngày 27/12/22, là một trong số những con giáp đổi vận giàu sụ, tuổi Mão quả thực chính là minh chứng cho câu “đức năng thắng số”.

Sẽ có những thời điểm Mão bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại còn khá thiếu hụt, cảm giác thất vọng xâm chiếm khiến bạn bỗng sinh nghi ngờ về con đường mình đang theo đuổi. Nhưng cảm giác tiêu cực đó chỉ mang tính chất tạm thời, bởi Mão sẽ tự vực mình dậy rất nhanh. Những chú Mèo sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Con giáp này dùng chính sự nỗ lực, chăm chỉ và nghị lực quyết tâm để giành thắng lợi.

Tử vi ngày 27/12/22, là một trong số những con giáp đổi vận giàu sụ, tuổi Mão quả thực chính là minh chứng cho câu “đức năng thắng số”. Ảnh minh họa: Internet

Chính vì lẽ đó, dù cuộc sống có những thăng trầm nhưng bạn hãy cứ tự mình vượt qua tất cả, lấy thất bại làm bài học, trau dồi và phát triển bản thân ngày một mạnh mẽ hơn thì chẳng lo cuộc sống không hoàn trả lại bạn những điều tốt đẹp, xứng đáng.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn gặt hái nhiều thành công vang dội trong tháng 12 tới đây. Đây là tháng cuối cùng của năm 2022 - tháng tích tụ lộc trời ban.

Tử vi ngày 27/12/22, tuổi Thìn sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thìn được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho những dự án quan trọng.

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Tử vi ngày 27/12/22, tuổi Thìn sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ. Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Mặc dù áp lực công việc rất lớn nhưng họ luôn có cách toát hiểm, nắm chắc cuộc sống của mình trong tay.

Trước khi khó khăn ập đến, con giáp tuổi Tuất cũng đã sẵn sàng để đón nhận. Sự chủ động này giúp cho họ nhanh chóng hóa giải được khó khăn và sự nghiệp phát triển tốt hơn.

Tử vi ngày 27/12/22, vì con giáp này dồn hết tâm sức làm tốt mọi việc và đầu tư nhiều hơn cho công việc nên cuối năm 2022 này, sự nghiệp sẽ đạt được kết quả mỹ mãn, thu hút được nhiều cơ hội phát triển.

Bên cạnh đó, người tuổi Tuất cũng có những quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ đủ để họ ngày càng tiến gần hơn đến thành công.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm