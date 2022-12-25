Thần May Mắn ‘ban vàng phát bạc’, tử vi ngày 26/12/22, 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, dễ thành tỷ phú, trời cho trúng số, tiền ập xuống đầu, một bước thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 07:28

Tử vi ngày 26/12/22, 3 con giáp may mắn, con đường tài lộc rộng mở, hanh thông, cơ hội phát tài, kiếm tiền dễ như chơi.

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn dù là nam hay nữ đều giàu sang và may mắn. Họ dường như sinh ra đã được Thần Tài phù trợ. Vì vậy, chẳng cần nhờ cậy ai con giáp này vẫn sung sướng như tiên, có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ chỉ sau vài năm lập nghiệp.

Tử vi ngày 26/12/22, sẽ mang đến cho Thìn vô số bổng lộc, hằng hà cơ hội làm ăn bạc tỷ. Đặc biệt, vận mệnh của Thìn sẽ chuyển biến bất ngờ, giúp Thìn chỉ việc rung đùi hốt bạc, nằm chơi tiền cũng ập xuống đầu tới tấp, tha hồ tiêu pha chẳng cần lo nghĩ.

Thần May Mắn ‘ban vàng phát bạc’, tử vi ngày 26/12/22, 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, dễ thành tỷ phú, trời cho trúng số, tiền ập xuống đầu, một bước thành đại gia - Ảnh 1
Tử vi ngày 26/12/22, sẽ mang đến cho Thìn vô số bổng lộc, hằng hà cơ hội làm ăn bạc tỷ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 26/12/22, người tuổi Ngọ làm kinh tế thay đổi một vài quan niệm đã cũ của mình trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Do đó tiền vào túi cũng nhiều hơn hẳn. Ngọ không còn đi theo lối mòn suốt bấy lâu nay nữa.

Với người làm công ăn lương, những đóng góp của Ngọ cho tập thể giúp bản mệnh nhận được một khoản tiền thưởng nóng kha khá. Hãy luôn hăng hái làm việc, cấp trên chắc chắn sẽ không bạc đãi những nhân viên xuất sắc. Thời của Ngọ sẽ còn phát triển dài dài, con giáp này được dự báo không sớm thì muộn cũng trở thành người giàu có.

Thần May Mắn ‘ban vàng phát bạc’, tử vi ngày 26/12/22, 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, dễ thành tỷ phú, trời cho trúng số, tiền ập xuống đầu, một bước thành đại gia - Ảnh 2
Tử vi ngày 26/12/22, người tuổi Ngọ làm kinh tế thay đổi một vài quan niệm đã cũ của mình trong chuyện làm ăn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cũng không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó và không cho phép người khác coi thường mình.

Vì vậy, bản mệnh luôn không ngừng nỗ lực vươn lên để có được cuộc sống giàu sang, sung túc. Thế nhưng con giáp này lại không thích phô trương, thường sống rất giản dị, không điệu đà, và trưng diện nên tiền trong túi lúc nào cũng đầy ắp.

Tử vi ngày 26/12/22, tính tình phóng khoáng, trung trực nên người tuổi Mùi rất dễ chiếm được cảm tình của đối tác làm ăn và vì thế cơ hội ký được hợp đồng làm ăn, thu nhiều lợi nhuận cứ thế tăng lên.

Đặc biệt, thời gian tới bản mệnh chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ, tiền vào "ào ào như thác đổ", trở thành đại gia là chuyện "một sớm, một chiều".

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi tử vi tử vi ngày tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 53 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 53 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 53 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân