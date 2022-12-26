Tử vi thứ Hai (26/12/22), 3 con giáp giàu sang ngút trời, tài khoản tăng chóng mặt, tiền bạc dâng ngập lối, 'ẵm' trọn lộc Ngọc Hoàng, nằm yên cũng có tiền

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 07:29

Tử vi thứ Hai (26/12/22), 3 con giáp tài lộc, tiền bạc thăng tiến, của cải vây lấy thân, làm gì cũng giàu.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp tốt tính, nhân hậu và có lòng bao dung. Dù có đôi khi họ nói ra những lời lạnh lùng, vô tâm đi chăng nữa thì trái tim họ vẫn vô cùng ấm áp.

Tử vi thứ Hai (26/12/22), dù làm công ăn lương hay làm chủ Hợi cũng phất lên như diều gặp gió, số dư trong tài khoản tăng thêm vài con số. Con giáp này được dự báo tài vận tăng lên sắp tới. Tự làm đại gia, của nả chất đống chính là tương lai Hợi nắm chắc trong tay.

Tử vi thứ Hai (26/12/22), 3 con giáp giàu sang ngút trời, tài khoản tăng chóng mặt, tiền bạc dâng ngập lối, 'ẵm' trọn lộc Ngọc Hoàng, nằm yên cũng có tiền - Ảnh 1
Tử vi thứ Hai (26/12/22), dù làm công ăn lương hay làm chủ Hợi cũng phất lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thái độ bao dung, phóng khoáng với những chuyện mình cô tình gặp phải. Bản mệnh biết rằng so đo tính toán những chuyện tiểu tiết chỉ khiến mình mệt mỏi hơn mà thôi.

Tử vi thứ Hai (26/12/22), bão tài lộc bùng đến con giáp này. Làm công ăn lương hay làm chủ, tài khoản cũng trở nên cấp số nhân. Khó khăn Thân vẫn vượt qua, cũng từ đó mà Thân thêm hiểu về khả năng của bản thân. Nếu không thể tự mình hoàn thành, Thân có thể hỏi xin sự giúp đỡ từ những người bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình.

Con giáp này có thể thành công đáng nể, sự nghiệp một bước lên mây.

Tử vi thứ Hai (26/12/22), 3 con giáp giàu sang ngút trời, tài khoản tăng chóng mặt, tiền bạc dâng ngập lối, 'ẵm' trọn lộc Ngọc Hoàng, nằm yên cũng có tiền - Ảnh 2
Tử vi thứ Hai (26/12/22), bão tài lộc bùng đến con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi thứ Hai (26/12/22) may mắn đối với người cầm tinh con rồng, cuộc sống người tuổi Thìn sẽ có nhiều thay đổi, chuyển biến rõ rệt. Nếu đầu tư, kinh doanh vào bất kỳ lĩnh vực nào thì tuổi Thìn cũng thu được không ít lợi nhuận. Tháng tới cũng là tháng nảy lộc nở hoa với con giáp này. Chỉ cần cố gắng, mọi việc sẽ được đền đáp.

Mọi may mắn sẽ tìm đến con giáp này và giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần May Mắn ‘ban vàng phát bạc’, tử vi ngày 26/12/22, 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, dễ thành tỷ phú, trời cho trúng số, tiền ập xuống đầu, một bước thành đại gia

Thần May Mắn ‘ban vàng phát bạc’, tử vi ngày 26/12/22, 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, dễ thành tỷ phú, trời cho trúng số, tiền ập xuống đầu, một bước thành đại gia

Tử vi ngày 26/12/22, 3 con giáp may mắn, con đường tài lộc rộng mở, hanh thông, cơ hội phát tài, kiếm tiền dễ như chơi.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tử vi ngày tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 32 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 32 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân