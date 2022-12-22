Tử vi ngày 24/12/22, SỐ ĐỎ siêu phát tài, 3 con giáp lộc trời ‘dúi’ vào tay, bạc tỷ cầm chắc, gặt hái thành công triền miên, kiểu gì cũng đổi đời

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 17:50

Tử vi ngày 24/12/22, 3 con giáp được dự báo có tài có lộc, ngay cả vận trình tình duyên cũng trở nên tươi sáng, gia đạo an yên, hạnh phúc.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 24/12/22, con đường tài lộc của người tuổi Sửu rất tươi sáng. Tất nhiên, bạn cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh tương đối vất vả, song chỉ cần cố gắng thì mọi thách thức đều sẽ phải lui bước.

Tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Sửu có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tử vi ngày 24/12/22, SỐ ĐỎ siêu phát tài, 3 con giáp lộc trời ‘dúi’ vào tay, bạc tỷ cầm chắc, gặt hái thành công triền miên, kiểu gì cũng đổi đời - Ảnh 1
Tử vi ngày 24/12/22, con đường tài lộc của người tuổi Sửu rất tươi sáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần trời sinh khỏe mạnh, dẻo dài. Họ có ưu điểm sống độc lập, có suy nghĩ trưởng thành, mạnh mẽ và kiên định.

Con giáp tuổi này sống không an phận, có nhiều ước mơ. Họ không ngại khó, ngại khổ. Chỉ cần được trao cơ hội, con giáp này sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu. Trong công việc, con giáp này chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm.

Tử vi ngày 24/12/22, SỐ ĐỎ siêu phát tài, 3 con giáp lộc trời ‘dúi’ vào tay, bạc tỷ cầm chắc, gặt hái thành công triền miên, kiểu gì cũng đổi đời - Ảnh 2
ử vi ngày 24/12/22, vận khí của con giáp này ngày một tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 24/12/22, vận khí của con giáp này ngày một tăng cao. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên ngày càng thành công trong công việc. Người làm kinh doanh giữ chân được khách hàng. Công việc kinh doanh của họ phất lên trông thấy. Con giáp tuổi Dần có thu nhập cao, có thể mua nhà, tậu xe cùng nhiều món đồ có giá trị cho bản thân và gia đình. Con giáp này có cơ hội không thiếu tiền bạc, nhân duyên hanh thông.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người ngay thẳng, trung thực và không ngừng cầu tiến trong cuộc sống. Trong số những con giáp, tuổi Tuất là những người khao khát làm giàu, khao khát vươn lên cuộc sống thượng lưu và muốn nhiều người ngưỡng mộ.

Những người tuổi Tuất thường là những người rất tốt bụng, có tấm lòng vị tha và luôn sẵn sàng che chở, an ủi, động viên người khác. Tính cách gắn liền với người tuổi Tuất là sự thẳng thắn, trung thực, công bằng, hào hiệp, dũng cảm cần cù, hiếu học, có tinh thần cộng đồng cao. Họ không chú trọng nhiều đến tiền bạc thê nhưng lại có năng lực kiếm tiền.

Tử vi ngày 24/12/22, dựa vào sự phấn đấu không ngừng và tài năng của chính mình để đạt được mục đích. Một khi họ đã quyết định thì khó có một ai, một thế lực nào có thể ảnh hưởng được tới họ.

Từ những tháng cuối năm trở đi, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc cũng bất ngờ thuận lợi, suôn sẻ, kéo theo tài vận dồi dào. Người tuổi Tuất vốn thông minh, lanh lợi nên chỉ cần gặp được thời cơ tốt thì sẽ phát huy hết thế mạnh và dư khả năng để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Trước Tết, tuổi Tuất sẽ có quý nhân và thần tài chiếu cố hết mực, giúp họ hoàn thành được những ước mơ bấy lâu nay.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 Tử vi ngày 23/12/22, ‘lộc trời tỏa chiếu, tam hợp khai mở’, 3 con giáp vàng bạc rải đầy nhà, may mắn về ngập lối, cứ ra ngõ là có tiền, hốt quả đậm, trở thành đại gia tiền tỷ

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Tử vi ngày 23/12/22, 3 con giáp chuẩn bị một ngày như ý cát tường, vận trình đếm vàng đếm bạc, cuộc sống thăng hoa hơn bao giờ hết.

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