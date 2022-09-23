Tử vi ngày 24/9: 3 con giáp được Thần Tài đặc biệt chiếu cố, vạn sự hanh thông, phát lộc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 09:18

Liệu bản mệnh có nằm trong số những con giáp may mắn vào ngày 24/9, hãy cùng xem bài viết dưới đây.

Tuổi Dần

Trong ngày 24/9 tới đây, người tuổi Dần như đón một cuộc sống mới, tình cờ gặp những công việc yêu thích, kiếm được vô số tiền của, nhất định làm ăn phát tài, gia đình vượng phát.

Tử vi ngày 24/9: 3 con giáp được Thần Tài đặc biệt chiếu cố, vạn sự hanh thông, phát lộc đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Họ có vận đào hoa rất tốt, cũng có thể dành cho đối phương một mái ấm trọn vẹn, hai người sẽ có một niềm hạnh phúc đặc biệt khi bên nhau. Vận may chắc chắn sẽ mang lại cuộc sống suôn sẻ và dư dả cho họ. Lời khuyên cho người tuổi Dần là nhất định nên khiêm tốn trong hành động và tâm tính, điều này sẽ giữ gìn sự may mắn cho bạn.

Tuổi Thân

Thân thường rất nhanh nhẹn, tháo vát, do đó con giáp này luôn được tin tưởng và giao cho những trọng trách lớn. Đây chính là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Thân có thể khẳng định bản thân và xây dựng tiền đồ vững chãi của mình.

Tử vi ngày 24/9 cho biết, người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Thân nhận được nhiều lộc trời, với những bước tiến vững chắc trong chuyện sự nghiệp và chuyện tình cảm. 

Tử vi ngày 24/9: 3 con giáp được Thần Tài đặc biệt chiếu cố, vạn sự hanh thông, phát lộc đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, Thân tiếp tục được thần tài ưu ái, trợ giúp hết sức trên con đường kiếm ăn, làm giàu, với những cơ hội tốt đẹp mà không phải ai muốn cũng có được. Riêng trên phương diện tình duyên, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Một số cặp vợ chồng còn đón tin vui về chuyện con cái, điều đó càng khiến ngày cuối tuần thêm ý nghĩa và hạnh phúc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có vẻ bề ngoài khó gần nhưng bên trong lại sống tình cảm, biết nghĩ cho người khác và đặc biệt cực kỳ yêu thương gia đình. Người tuổi Tý khá nhạy cảm, họ biết đối nhân xử thế nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ.

Tử vi ngày 24/9: 3 con giáp được Thần Tài đặc biệt chiếu cố, vạn sự hanh thông, phát lộc đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày 24/9 là thời gian giúp bản mệnh tuổi Tý nhận được nhiều niềm vui trong công việc. Vì được trời thương, phật độ nên họ làm gì cũng thuận lợi, hanh thông. Mọi nhiệm vụ được giao, tuổi Tý đều hoàn thành xuất sắc đúng tiến độ, được cấp trên khen thưởng hết mực. Vận trình của Tý ngày một vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, thậm chí chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lộc trời ban.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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