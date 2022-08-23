Tử vi ngày 24/8/2022, chúc mừng 3 con giáp TRÚNG QUẢ TRỜI CHO, LÀM MỘT HƯỞNG MƯỜI, tiền ập vào nhà nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 08:19

Đổi đời ngoạn mục, muốn gì được nấy chính là những may mắn hiếm có khó tìm mà 3 con giáp này.

Tuổi Mùi

Tử vi tướng số đã chỉ ra rằng, trong tam hợp có Hợi – Mão – Mùi nên bước vào ngày 24/8/2022 người tuổi Mùi sẽ may cực may, muốn gì được nấy. Họ kinh doanh một vốn bốn lời, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thăng tiến không phanh khiến ai cũng hờn ghen ra mặt.

Chỉ cần nắm chắc thời cơ, tận dụng triệt để vận may trời cho Mùi sẽ tha hồ hô mưa gọi gió, đứng trên bục vinh quang. Chưa kể, đây cũng là năm cuộc sống tình cảm của con giáp này như ý, viên mãn nhất từ trước đến nay.

Tử vi ngày 24/8/2022, chúc mừng 3 con giáp TRÚNG QUẢ TRỜI CHO, LÀM MỘT HƯỞNG MƯỜI, tiền ập vào nhà nhiều vô kể - Ảnh 1
Ngày 24/8/2022 người tuổi Mùi sẽ may cực may, muốn gì được nấy. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, có vận phú quý nên Thìn chưa bao giờ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm tiền nhưng bạc vàng cứ đổ vào nhà ào ào như thác đổ. Cộng thêm sự khôn ngoan, cá tính của mình Thìn dễ dàng thành công trong sự nghiệp, có cơ ngơi đồ sộ khi còn khá trẻ.

Ngày 24/8/2022, nhờ phúc phần trời cho Thìn sẽ làm ăn vượng phát, phúc lộc ngập nhà. Thìn chỉ cần bước chân tới cửa là tiền rơi trúng đầu, đếm mãi cũng không hết.

 

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và sống có trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn cầu toàn và nỗ lực không ngừng để gặt hái được kết quả tối ưu nhất. Khi đối đãi với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp họ luôn đủ khéo léo để ai cũng phải kiêng nể, thương mến mình.

Nhờ những mối lương duyên tốt đẹp ấy, cộng thêm thần tài đưa đường chỉ lối nên ngày 24/8/2022 sự nghiệp của Sửu thăng tiến vùn vụt. Họ làm ít hưởng nhiều, làm 1 hưởng 10 khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 tuổi sự nghiệp phất lên phơi phới, tiền bạc đổ về túi, vận trình thuận lợi, ví tiền căng chặt, tiền của ùn ùn đổ về

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 tuổi sự nghiệp phất lên phơi phới, tiền bạc đổ về túi, vận trình thuận lợi, ví tiền căng chặt, tiền của ùn ùn đổ về

Dịp Tết Trung thu năm 2022, 3 con giáp may mắn, theo tử vi 3 con giáp này sẽ có vận trình thuận lợi, sự nghiệp suôn sẻ, cuộc sống tràn đầy vàng ngọc, không phải lo lắng về tài chính.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi thìn tuổi sửu

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 5 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi