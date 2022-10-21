Tử vi ngày 23/10/2022, một bước đổi đời, 3 con giáp trúng số độc đắc, phát tài phát lộc, giàu sang như ý, lương thưởng bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 23:59

Theo tử vi ngày 23/10/2022, 3 con giáp này sẽ đổi đời trong phút chốc, làm gì cũng suôn sẻ, sự nghiệp rực sáng, tài lộc leo thang.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân đều vô cùng cần cù, siêng năng nên việc gì đến tay bạn, bạn cũng hoàn thành trước dự định. Cuối tuần bạn mang việc về nhà và đã hoàn thành trước thời hạn khiến bạn thoải mái vui chơi.

Tử vi ngày 23/10/2022 có nói, tuổi Thân là con giáp may mắn đón tin mừng về tài bậc nhất. Phải một thời gian dài trôi qua rồi thì tài vận của những chú Khỉ mới thật sự khởi sắc, tiền đổ về túi ùn ùn. Thời gian này người tuổi Thân cũng không cần lo nghĩ tới tiền bạc bởi hầu bao của họ lúc nào cũng rủng rỉnh tiêu xài thoải mái.

Tử vi ngày 23/10/2022, một bước đổi đời, 3 con giáp trúng số độc đắc, phát tài phát lộc, giàu sang như ý, lương thưởng bạc tỷ - Ảnh 1
Tử vi ngày 23/10/2022 có nói, tuổi Thân là con giáp may mắn đón tin mừng về tài bậc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày 23/10/2022, nhờ có cát tinh phù trợ mà tuổi Tỵ đã được trao cho cơ hội để khẳng định giá trị bản thân mình, khiến lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Với người làm kinh tế, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này.

Tử vi 12 con giáp cho hay, phương diện tài chính có nhiều cải thiện vào cuối tuần, dù làm trong ngành nghề gì đi nữa thì bạn cũng thu được lợi nhuận và lương thưởng tương xứng. Bạn có thể nhận thấy rằng công sức của mình bỏ ra đã được trả giá một cách xứng đáng.

Tử vi ngày 23/10/2022, một bước đổi đời, 3 con giáp trúng số độc đắc, phát tài phát lộc, giàu sang như ý, lương thưởng bạc tỷ - Ảnh 2
Theo tử vi ngày 23/10/2022, nhờ có cát tinh phù trợ mà tuổi Tỵ đã được trao cho cơ hội để khẳng định giá trị bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong ngày 23/10/2022 sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp bứt phá vượt bậc, dễ được sếp khen thưởng. Bước vào thời gian này, người tuổi Hợi sẽ được quý nhân phù trợ xung quanh, chắc chắn họ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Tử vi ngày 23/10/2022 cho biết, vận may đang lội ngược dòng, họ có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ thần tài chiếu cố. Thời gian này, nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, tuổi Hợi nên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. Người tuổi Hợi vốn là những người sống vì gia đình, số tiền họ kiếm được có thể gánh vác cả gia đình trên vai, giúp họ tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc.

Tử vi ngày 23/10/2022, một bước đổi đời, 3 con giáp trúng số độc đắc, phát tài phát lộc, giàu sang như ý, lương thưởng bạc tỷ - Ảnh 3
Người tuổi Hợi trong ngày 23/10/2022 sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp bứt phá vượt bậc, dễ được sếp khen thưởng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), số mệnh hòa hảo, 3 con giáp tiền tài dư dả, vạn sự như ý, thành công vang dội, giàu có lên đời

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), số mệnh hòa hảo, 3 con giáp tiền tài dư dả, vạn sự như ý, thành công vang dội, giàu có lên đời

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), 3 con giáp này có mệnh số lên hương, công danh sự nghiệp thành toại, giàu càng thêm giàu, ăn nên làm ra.

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