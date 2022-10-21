Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), số mệnh hòa hảo, 3 con giáp tiền tài dư dả, vạn sự như ý, thành công vang dội, giàu có lên đời

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 23:28

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), 3 con giáp này có mệnh số lên hương, công danh sự nghiệp thành toại, giàu càng thêm giàu, ăn nên làm ra.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình vốn hiền lành, nhân hậu, biết đối nhân xử thế nên cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn. Đa phần những người tuổi Mùi không quá tham vọng, nhưng khi họ đặt mục tiêu làm việc gì thì sẽ làm tới cùng.

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), những người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không những thăng hoa mà tiền tài vô cùng dư dả. Đặc biệt, những người tuổi Mùi cầu được ước thấy làm việc gì cũng giàu có hơn người. Chưa dừng lại ở đó, chuyện tình cảm của con giáp này giai đoạn này cũng vô cùng hoan hỉ, gặp được người ưng ý.

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), số mệnh hòa hảo, 3 con giáp tiền tài dư dả, vạn sự như ý, thành công vang dội, giàu có lên đời - Ảnh 1
Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), những người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường kiệm lời, họ sống lạc quan, dễ gần, hòa đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những việc tốt họ đã và đang làm sẽ tích phúc đức cho cả gia đình, giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực vào nhà.

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), vận may của người tuổi Hợi sẽ được cải thiện. Vận trình của con giáp may mắn này hanh thông hơn, mọi khó khăn được tháo gỡ. Mỗi người đều sáng tạo hơn, biết cách nắm bắt thời cơ để phất lên nhanh chóng. Đặc biệt, người làm trong lĩnh vực kinh doanh có thể gặt hái được nhiều thành công nhờ sự bền bỉ và chăm chỉ. Người tuổi Hợi chính là một nhân tố quan trọng, là chỗ dựa vững chắc giúp làm nên thành công ấy.

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), số mệnh hòa hảo, 3 con giáp tiền tài dư dả, vạn sự như ý, thành công vang dội, giàu có lên đời - Ảnh 2
Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), vận may của người tuổi Hợi sẽ được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ gặt hái nhiều may mắn trong đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10). Đây là thời điểm vận may của tuổi này lội ngược dòng ngoạn mục, mọi khó khăn đều được giải quyết. Theo đó, bước vào thời gian này, người tuổi Mão không chỉ gặp may mắn trong sự nghiệp mà tài lộc cũng vượng phát vô cùng.

Tuổi Mão may mắn có cục diện Tam Hợp chống lưng, lại thêm nhiều cát tinh chiếu mệnh, vận khí như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. Tài lộc nhờ vậy cũng ngày càng hanh thông, thích hợp đầu tư hay kinh doanh, hứa hẹn nhiều bội thu. Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp may mắn này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu.

Đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), số mệnh hòa hảo, 3 con giáp tiền tài dư dả, vạn sự như ý, thành công vang dội, giàu có lên đời - Ảnh 3
Người tuổi Mão sẽ gặt hái nhiều may mắn trong đúng 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10) - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau đêm nay, vận hạn hóa cát, 3 con giáp kiếm tiền bạc tỷ, giàu sang vượt bậc, tiền của dư dôi, ăn nên làm ra

Sau đêm nay, vận hạn hóa cát, 3 con giáp kiếm tiền bạc tỷ, giàu sang vượt bậc, tiền của dư dôi, ăn nên làm ra

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, sau đêm nay, 3 con giáp này đón nhận ngàn tin vui, giàu càng thêm giàu, cầu được ước thấy, ăn nên làm ra.

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