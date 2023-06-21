Người tuổi Ngọ khó tránh khỏi mâu thuẫn với người làm lãnh đạo trong ngày 22/6/2023. Bạn nên kiềm chế tính nóng nảy của mình, tránh làm mất lòng đối phương kẻo tương lai, chính bạn cũng là người chịu thiệt.

Ngoài ra, con giáp này cũng không nên kéo gần khoảng cách với người quyền cao chức trọng bằng cách nịnh nọt, lấy lòng. Muốn thăng tiến nhanh chóng, bạn cần thể hiện khả năng của mình chứ không phải là tìm lối tắt.

Thứ Năm ngày 22/06/2023 này, công việc Tuổi Mùi cũng đang tiến triển rất tốt, bởi Tuổi Mùi không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.

Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong Thứ Năm này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lí trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí.

Sức khỏe không có gì đáng ngại, nhiệt độ đã giảm hơn so với các ngày trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.

Công việc Tuổi Mùi cũng đang tiến triển rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân dễ dàng. Đầu óc thông minh và tư duy sắc sảo giúp cho người tuổi này rút ngắn được khoảng cách đi tới thành công. Thế nhưng, bản mệnh cần sớm hoàn thành kế hoạch còn dang dở trước khi nghĩ đến những thứ khác.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vẫn giậm chân tại chỗ. Tử vi cho biết, việc quan trọng lúc này chính là con giáp này cần trang bị cho mình những kiến thức cho việc đầu tư nếu muốn có được nguồn thu nhập rủng rỉnh trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Người độc thân được bạn bè giới thiệu những đối tượng hẹn hò phù hợp. Tình cảm vợ chồng được vun đắp mỗi ngày nên cả hai cũng trở nên khăng khít, nồng nàn hơn.

Công việc của tuổi Thân dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.