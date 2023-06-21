Tử vi ngày 22/6/2023: Sự nghiệp của Mùi đang tiến triển rất tốt, Ngọ khó tránh khỏi mâu thuẫn với cấp trên trong công việc

Tâm linh - Tử vi 21/06/2023 10:49

Ngọ khó tránh khỏi mâu thuẫn với cấp trên trong công việc, sự nghiệp của Mùi đang tiến triển rất tốt trong ngày 22/6/2023.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ khó tránh khỏi mâu thuẫn với người làm lãnh đạo trong ngày 22/6/2023. Bạn nên kiềm chế tính nóng nảy của mình, tránh làm mất lòng đối phương kẻo tương lai, chính bạn cũng là người chịu thiệt.

Ngoài ra, con giáp này cũng không nên kéo gần khoảng cách với người quyền cao chức trọng bằng cách nịnh nọt, lấy lòng. Muốn thăng tiến nhanh chóng, bạn cần thể hiện khả năng của mình chứ không phải là tìm lối tắt.

Tử vi ngày 22/6/2023: Sự nghiệp của Mùi đang tiến triển rất tốt, Ngọ khó tránh khỏi mâu thuẫn với cấp trên trong công việc - Ảnh 1
Ngọ khó tránh khỏi mâu thuẫn với người làm lãnh đạo trong ngày 22/6/2023 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thứ Năm ngày 22/06/2023 này, công việc Tuổi Mùi cũng đang tiến triển rất tốt, bởi Tuổi Mùi không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.

Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong Thứ Năm này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lí trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí.

Sức khỏe không có gì đáng ngại, nhiệt độ đã giảm hơn so với các ngày trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.

Tử vi ngày 22/6/2023: Sự nghiệp của Mùi đang tiến triển rất tốt, Ngọ khó tránh khỏi mâu thuẫn với cấp trên trong công việc - Ảnh 2
Công việc Tuổi Mùi cũng đang tiến triển rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân dễ dàng. Đầu óc thông minh và tư duy sắc sảo giúp cho người tuổi này rút ngắn được khoảng cách đi tới thành công. Thế nhưng, bản mệnh cần sớm hoàn thành kế hoạch còn dang dở trước khi nghĩ đến những thứ khác.  

Tài lộc: Vận trình tài lộc vẫn giậm chân tại chỗ. Tử vi cho biết, việc quan trọng lúc này chính là con giáp này cần trang bị cho mình những kiến thức cho việc đầu tư nếu muốn có được nguồn thu nhập rủng rỉnh trong tương lai. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Người độc thân được bạn bè giới thiệu những đối tượng hẹn hò phù hợp. Tình cảm vợ chồng được vun đắp mỗi ngày nên cả hai cũng trở nên khăng khít, nồng nàn hơn. 

Tử vi ngày 22/6/2023: Sự nghiệp của Mùi đang tiến triển rất tốt, Ngọ khó tránh khỏi mâu thuẫn với cấp trên trong công việc - Ảnh 3
 Công việc của tuổi Thân dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 22/6/2023: Đúng 13h, vận trình sự nghiệp của Thìn 'thuận buồm xuôi gió', Tỵ gặp nhiều chuyện buồn trong tình cảm

Tử vi ngày 22/6/2023: Đúng 13h, vận trình sự nghiệp của Thìn 'thuận buồm xuôi gió', Tỵ gặp nhiều chuyện buồn trong tình cảm

Tỵ gặp nhiều chuyện buồn trong chuyện tình cảm, vận trình sự nghiệp của Thìn 'thuận buồm xuôi gió' trong ngày 22/6/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp 3 con giáp tử vi ngày 22/6/2023

TIN MỚI NHẤT

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 36 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy