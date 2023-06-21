Tử vi ngày 22/6/2023: Đúng 13h, vận trình sự nghiệp của Thìn 'thuận buồm xuôi gió', Tỵ gặp nhiều chuyện buồn trong tình cảm

Người tuổi Mão xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nhờ tinh thần đoàn kết, tập thể sẽ hoàn thành được những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi.

Đối với thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân, nhờ đó mở ra một hướng đi mới giúp tiền chảy về túi nhanh chóng hơn. Thậm chí, bạn có thể là người tiên phong cho một trào lưu buôn bán mới.

Mão xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp vào Thứ Năm 22/06/2023 cho biết rằng, vận trình sự nghiệp của Tuổi Thìn khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Thìn may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên sức khỏe của Tuổi Thìn không ổn cho lắm, máu huyết kém lưu thông, thường xuyên choáng váng, đau đầu, mệt mỏi. Đây chính là hệ lụy của việc lười vận động và làm việc quá sức. Bản thân nên ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng cơ thể và xây dựng thói quen tập thể dục mỗi ngày.

Vận trình sự nghiệp của Tuổi Thìn khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai dễ dàng. Người tuổi này sớm tìm được hướng đi phù hợp với mình trên con đường thăng tiến. Đồng thời, bản mệnh không ngại khó khăn khi gặp thách thức trong khi làm việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà tăng tiến. Con giáp này chỉ cần nhạy bén là có thể tận dụng tốt được thời cơ trước mắt. Thông qua đó, việc này sẽ giúp bạn cải thiện được đáng kể nguồn thu nhập của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều chuyện buồn hơn là vui ở thời điểm này. Bạn hãy cố gắng bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc tiêu cực để tránh những lời nói làm tổn thương người ấy.

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.