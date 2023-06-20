Bước sang tháng 5 Âm lịch: 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền căng đầy ví, tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, 10 người tuổi Mùi thì có đến 9 người rất lanh lợi và thông minh. Trí tuệ của con giáp này không chỉ thể hiện ở năng lực trong công việc mà còn ở sự tinh tế và giàu cảm xúc.

Năm nay, con giáp tuổi Mùi sống êm đềm, trước sau không gặp tiểu nhân. Họ còn được quý nhân và những "thế lực" mạnh mẽ trợ giúp, đảm bảo họ có những sự đột phá thành công, không bị "tuột xích" ở giai đoạn then chốt.

Người tuổi Mùi thường để lại ấn tượng sâu sắc khi tiếp xúc với mọi người. Điều này cũng hữu ích cho sự phát triển của chính họ.

Trong tháng 5 Âm lịch, con giáp tuổi Mùi dễ dàng làm giàu, tránh xa nghèo khó, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Mùi thường để lại ấn tượng sâu sắc khi tiếp xúc với mọi người - nẢnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân rất thông minh, nhanh nhẹn và có thể giải quyết các vấn đề một cách tự tin. Con giáp này nắm bắt mọi thứ trong cuộc sống một cách cẩn thận và có thể cải thiện vấn đề một cách hiệu quả.

Người tuổi Thân cẩn trọng, kiên nhẫn và sẵn lòng nỗ lực cho đến khi đạt được mục tiêu. Họ có khả năng chịu đựng áp lực và khó khăn trong cuộc sống một cách bền bỉ và kiên nhẫn. Con giáp tuổi này rất trung thành và đáng tin cậy. Họ luôn giữ lời hứa và có khả năng giúp đỡ và ủng hộ những người xung quanh trong thời gian khó khăn.

Con giáp tuổi này rất trung thành và đáng tin cậy. Họ luôn giữ lời hứa và có khả năng giúp đỡ và ủng hộ những người xung quanh trong thời gian khó khăn.

Con giáp tuổi Thân thường có ý thức trách nhiệm cao. Họ luôn đặt mục tiêu và cam kết để hoàn thành những nhiệm vụ được giao một cách đúng thời hạn và đạt yêu cầu.

Cũng bởi vậy tháng 5 Âm lịch, sự nghiệp của con giáp này đặc biệt suôn sẻ. Họ có nhiều cơ hội mới, nhiều ý tưởng được hiện thực hóa. Con giáp này làm công ăn lương có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Thân rất thông minh, nhanh nhẹn và có thể giải quyết các vấn đề một cách tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Được thần Tài phù hộ, tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn trong 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2022. Con giáp này làm mưa làm gió, tài lộc hanh thông, có vận đỏ nên được mọi người khen ngợi hết lời.

Thời gian này, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ, quý nhân đến phù trợ, tài vận tăng tiến, công việc bội thu. Những nỗ lực mà tuổi Sửu bỏ ra trước đây cũng có thể được đền đáp, có thể tạo ra vô số của cải dư thừa.

Điều quan trọng nhất là chính vào thời gian này, Sửu đã bước qua ngưỡng cửa cuộc đời để sau này đỡ vất vả hơn. Con giáp này quả thực có phúc khí hơn người.

Sửu là một trong những con giáp may mắn trong 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2022 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.