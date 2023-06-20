Tử vi ngày 21/6/2023: Vận trình tài lộc của Hợi dư dả, chẳng cần phải lo lắng đến chuyện tiền nong, Dậu 'ngồi mát ăn bát vàng', hanh thông trong công việc

Tâm linh - Tử vi 20/06/2023 11:14

Dậu 'ngồi mát ăn bát vàng', hanh thông trong công việc, vận trình tài lộc của Hợi dư dả, chẳng cần phải lo lắng đến chuyện tiền nong trong ngày 21/6/2023.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra hanh thông. Có thể nói, những nỗ lực và công sức mà bản mệnh bỏ ra trong suốt thời gian qua đều nhận được một cách đền đáp xứng đáng. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trở nên sa sút. Dù kiếm tiền không hề là điều dễ dàng nhưng con giáp này hiện đang gặp khó khăn trong vấn đề tiết kiệm, tích luỹ. Theo đó, bạn có thể tham khảo ý kiến của những người đi trước để có kế hoạch tiết kiệm phù hợp. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Các cặp đôi yêu nhau hiện đang trải qua khoảng thời gian bình yên bên nhau. Người độc thân chưa nghĩ đến việc yêu đương do còn mải mê với việc phát triển sự nghiệp.

Tử vi ngày 21/6/2023: Vận trình tài lộc của Hợi dư dả, chẳng cần phải lo lắng đến chuyện tiền nong, Dậu 'ngồi mát ăn bát vàng', hanh thông trong công việc - Ảnh 1
Công việc của tuổi Dậu diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của Tuổi Tuất ngày 21/06/2023 sẽ không được thuận cho lắm, một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm.

Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác bởi cái họ thể hiện ra chỉ là sự hoành tráng phía trước chứ không phải là tiếng thở dài đằng sau. Có thể bạn ghen tị khi thấy họ nhiều tiền nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn có thể ngủ một giấc êm ái tới tận hôm sau.

Tử vi ngày 21/6/2023: Vận trình tài lộc của Hợi dư dả, chẳng cần phải lo lắng đến chuyện tiền nong, Dậu 'ngồi mát ăn bát vàng', hanh thông trong công việc - Ảnh 2
Công việc của Tuổi Tuất ngày 21/06/2023 sẽ không được thuận cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi chưa có những đột phá mới mẻ trong công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả. Con giáp này chẳng cần phải lo lắng đến chuyện tiền nong như khoảng thời gian trước đó. Đó một phần là do bạn được Thực Thần chiếu mệnh trong khoảng thời gian này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm được đà thăng hoa. Mão Mùi Tam Hợp giúp cho con giáp này và người bạn đời của mình dễ dàng vượt qua được sóng gió trong đời sống tình cảm. Cả hai dành cho nhau những cử chỉ tình cảm khiến cho nhiều người mơ ước.

Sức khoẻ: Vận động nhiều hơn, cơ xương khớp khoẻ lên từng ngày.

Tử vi ngày 21/6/2023: Vận trình tài lộc của Hợi dư dả, chẳng cần phải lo lắng đến chuyện tiền nong, Dậu 'ngồi mát ăn bát vàng', hanh thông trong công việc - Ảnh 3
 Hợi chưa có những đột phá mới mẻ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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