Tử vi ngày 21/6/2023: Đúng 13h, vận trình công việc của Mão 'xuôi chèo mát mái', Thìn cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão “xuôi chèo mát mái". Nhờ được Tam Hội trợ mệnh, người tuổi này dễ dàng nhìn ra được tiềm năng phát triển trong các dự án đã tính toán từ trước.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Điềm báo của sự xa cách ngày càng tăng dần. Đồng thời, nỗ lực níu kéo tình cảm của bạn gần như “đổ sông đổ biển" khi đối phương không còn muốn chung đường.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không tệ. Có vẻ như không có rào cản nào là có thể ngăn bước được con giáp này khi tình yêu đam mê kiếm tiền được ưu tiên hàng đầu. Do đó, bạn hiếm khi nào rơi vào cảnh túng thiếu, vay mượn người khác.

Vận trình công việc của tuổi Mão “xuôi chèo mát mái" - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày 21/06/2023, vận trình của Tuổi Thìn không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Thìn có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Trong chuyện tình cảm, hôm nay Tuổi Thìn có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Về sức khỏe, Tuổi Thìn cảm thấy không được tốt cho lắm. Các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng. Về chế độ dinh dưỡng hàng ngày bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hàng ngày bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa.

Ngày 21/06/2023, vận trình của Tuổi Thìn không khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc: Người tuổi Tỵ làm việc rất chu đáo, cùng tư duy logic nên bản mệnh sẽ đạt được những kết quả xuất sắc trong công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc hanh thông. Con giáp này dễ dàng tìm được những cơ hội đầu tư, phát triển trong công việc hiện tại nhờ có Quý Nhân chỉ đường dẫn lối. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập cũng dần cải thiện một cách rõ rệt.

Tình cảm: Vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn. Người độ thân có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình thương do đối phương cũng đang để ý đến bạn. Bản mệnh nên quên những chuyện quá khứ để có được khởi đầu tốt đẹp hơn.

Sức khoẻ: Bản mệnh nên duy trì sức khoẻ tốt. Việc tăng cường sức khỏe cần được chú trọng cả về thể chất và tinh thần.

Người tuổi Tỵ làm việc rất chu đáo, cùng tư duy logic nên bản mệnh sẽ đạt được những kết quả xuất sắc trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.