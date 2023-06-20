Tử vi ngày 21/6/2023: Vận trình tài lộc của Thân hanh thông, khởi sắc, riêng 2 con giáp gặp nhiều khó khăn, rắc rối trong công việc

Tâm linh - Tử vi 20/06/2023 11:03

2 con giáp gặp nhiều khó khăn, rắc rối trong công việc, riêng vận trình tài lộc của Thân hanh thông, khởi sắc trong ngày 21/6/2023.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra không mấy thuận lợi. Điềm báo sẽ có những tranh chấp trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Đôi bên cần cố gắng giữ bình tĩnh, giải quyết trong ôn hòa nếu không muốn không khí làm việc căng thẳng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà đi xuống. Con giáp này hào phóng, đồng thời còn sẵn sàng là người rút “hầu bao" cho các buổi tụ tập nên chẳng mấy chốc túi tiền đã cạn trong khoảng thời gian này. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sáng. Người đã lập gia đình có thể yên tâm tận hưởng những giây phút yên bình bên cạnh với người bạn đời của mình. Song, mỗi người cũng cần có không gian riêng cho mình.  

Tử vi ngày 21/6/2023: Vận trình tài lộc của Thân hanh thông, khởi sắc, riêng 2 con giáp gặp nhiều khó khăn, rắc rối trong công việc - Ảnh 1
Công việc của tuổi Ngọ diễn ra không mấy thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những dấu hiệu chiêm tinh học của phương Đông cho thấy vào ngày Thứ Tư 21/06/2023 này, Tuổi Mùi cần chú ý hơn trong công việc vì rất có thể sẽ phát sinh những rắc rối khiến con giáp này lúng túng không biết làm thế nào để giải quyết. Mặc dù kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ càng nhưng đột nhiên phát sinh vấn đề gây ảnh hưởng đến tình hình chung.

Điều quan trọng là Tuổi Mùi cần phải giữ bình tĩnh để giải quyết thật tốt những sự cố bất ngờ này, nếu thật sự cần thiết hãy đừng ngần ngại nhờ tới sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm. Họ chắc chắn sẽ có những lời khuyên chân thành và hữu ích giúp Tuổi Mùi có thêm các phương án để xử lý vấn đề một cách hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại nhất có thể.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Mùi trong ngày Thứ Tư này cũng không được tốt lắm. Cẳng thăng, áp lực trong công việc khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm bất cứ việc gì. Bản mệnh cần nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể để tránh bị quá tải, kiệt sức. Nên thay đổi chế độ ăn uống thanh đạm, tránh cay nóng nhiều dầu mỡ có hại cho sức khỏe.

Tử vi ngày 21/6/2023: Vận trình tài lộc của Thân hanh thông, khởi sắc, riêng 2 con giáp gặp nhiều khó khăn, rắc rối trong công việc - Ảnh 2
 Mùi cần chú ý hơn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc: Người tuổi Thân có nhiều mục tiêu làm việc chăm chỉ để đạt được kết quả tốt nhất.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khởi sắc trông thấy. Con giáp này tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền một cách dễ dàng. Thông qua đó, bản mệnh sẽ có được một nguồn thu nhập đáng mơ ước cho mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm, hài hoà. Đôi lứa yêu nhau cuối cùng cũng tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn, suy nghĩ với đối phương sau những hiểu lầm, sóng gió trước đó.

Sức khoẻ: Để duy trì sức khỏe không thiếu dinh dưỡng, bản mệnh cần thực hiện các hoạt động thể dục và ăn uống lành mạnh để nuôi dưỡng cơ thể.

Tử vi ngày 21/6/2023: Vận trình tài lộc của Thân hanh thông, khởi sắc, riêng 2 con giáp gặp nhiều khó khăn, rắc rối trong công việc - Ảnh 3
Thân có nhiều mục tiêu làm việc chăm chỉ để đạt được kết quả tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới từ 19/6 - 25/6/2023: Dậu có một tuần làm việc tương đối ổn định, Tuất cảm thấy lạc lối, thiếu đi niềm tin vào những người xung quanh

Tử vi tuần mới từ 19/6 - 25/6/2023: Dậu có một tuần làm việc tương đối ổn định, Tuất cảm thấy lạc lối, thiếu đi niềm tin vào những người xung quanh

Dậu có một tuần làm việc tương đối ổn định, Tuất cảm thấy lạc lối, thiếu đi niềm tin vào những người xung quanh trong tuần mới từ 19/6 - 25/6/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp 3 con giáp tử vi ngày 21/6/2023

TIN MỚI NHẤT

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất