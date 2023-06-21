Tử vi ngày 22/6/2023: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, 'vận đỏ như son', buôn may bán đắt, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc

Người tuổi Tý có một ngày buôn may bán đắt. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên dù buôn bán mặt hàng nào cũng sẽ có đơn hàng tấp nập.

Cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bạn cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe.

Với người làm công ăn lương, bạn được cấp trên chỉ dẫn nhiệt tình nên những công việc mới cũng chẳng còn quá khó khăn như tưởng tượng. Thậm chí, nhờ có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, bạn tìm ra cách mới để giải quyết các vấn đề.

Tý có một ngày buôn may bán đắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Năm, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu “thuận buồm xuôi gió". Người tuổi này gặt hái được nhiều thành tựu cùng với khẳng định được bản lĩnh của mình trên con đường đã lựa chọn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư far, dồi dào. Con giáp này có thể kiếm được một số tiền lớn cho bản thân nhờ biết cách vận dụng cơ hội tốt. Từ đó, bạn có được một khoản tiền dư dả cho mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa. Bạn và người ấy có thể có được một ngày trải qua với ngập tràn hạnh phúc. Sự lãng mạn sẽ giúp cho bạn trải qua được mọi cung bậc cảm xúc tuyệt vời.

Sự nghiệp của tuổi Sửu “thuận buồm xuôi gió" - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chuyện tiền bạc ngày 22/06/2023 với Tuổi Dần vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Dần có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Hãy tiếp tục tập luyện thể thao để có sức khỏe tốt như hiện tại Tuổi Dần nhé.

Chuyện tiền bạc ngày 22/06/2023 với Tuổi Dần vô cùng may mắn, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.