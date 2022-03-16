Tử vi ngày 17/03, top 3 con giáp sau nguồn TÀI KHÍ không ngừng lưu thông, MỌI PHƯƠNG DIỆN đều lên như diều gặp gió

Ngày mai (17/03), 3 con giáp sau chuẩn bị đón lộc trời, vận khí cực thịnh.
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Tuổi Sửu
Tuổi Sửu được cát tinh phù trợ, làm ăn thuận lợi. Ảnh minh họa
Tử vi ngày 17/03, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.
Tuổi Sửu gặp lưu niên mang hành Kim chủ về bình hòa, Kim khí có phần vượng báo hiệu tài lộc sinh sôi. Theo đó, ngày 17/03 hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng tiền bạc.
Tuổi Tỵ
Người tuổi Tỵ trong ngày 17/03 đón nhận nhiều niềm vui tài lộc. Con giáp có được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động từ những công việc. Thậm chí, con giáp còn có khả năng phát tài nhờ vận may của mình. Tình hình tài lộc dồi dào, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.
Tuy nhiên, đây là lộc trời cho nên con giáp hãy dùng tiền vào những việc có ích, chứ đừng tiêu xài hoang phí.
Tuổi Mùi
Được Tam Hợp hỗ trợ, tuổi Mùi trở nên lý trí hơn trong công việc, nhờ vậy hiệu suất làm việc trong ngày của bạn khá cao. Vận quý nhân đương lúc vượng cũng giúp con giáp này luôn có người hỗ trợ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và cấp trên đánh giá rất cao về năng lực của bạn.
Ngày này tài vận của Mùi cũng rất thịnh vượng nhờ Thực Thần độ mệnh. Vận may trong hợp tác vô cùng lý tưởng giúp bạn củng cố nguồn vốn và đạt lợi nhuận to lớn. Tuy nhiên, trong ngày nếu phải làm ăn với người tuổi Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tị, Quý Hợi thì cần tìm hiểu đối phương rõ ràng để tránh tranh chấp tài sản về sau.
*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.