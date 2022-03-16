Tử vi 3 ngày cuối tháng 3 (29/3 - 31/3), kết thân với Thần Tài, 3 con giáp vận trình bừng sáng, của cải đầy nhà, may mắn bao la, công thành danh toại

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 3 ngày cuối tháng 3 vận trình thăng hạng, tiền bạc dồi dào. Con giáp may mắn được thần tài chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi. Thời gian này, bản mệnh nên nỗ lực hết sức mình, luôn tiến về phía trước để đạt được những thành công ngoài mong đợi. Tài chính của Tý từ đây cũng có cú lộn ngược dòng ngoạn mục. Những nguồn thu nhập bất ngờ giúp con giáp chẳng những không cần lo chuyện chi tiêu mà còn tích lũy một khoản tiền kha khá để phòng thân. Nhìn chung, con giáp may mắn này làm gì cũng thuận lợi.

Người tuổi Tý trong 3 ngày cuối tháng 3 vận trình thăng hạng, tiền bạc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 3 ngày cuối tháng 3 có được nhiều cơ hội thăng tiến. Con giáp làm việc không ngừng trong suốt thời gian vừa qua nên thu được "quả ngọt" xứng đáng. Cấp trên ghi nhận sự cố gắng của bạn và trao cho quyền lực để tự do quyết định công việc theo ý mình. Bản mệnh hãy tự tin và luôn tiến về phía trước. Ngoài ra, một điều rất cần cho sự phát triển công danh của bạn là hãy mở rộng các mối quan hệ xã hội. Bởi lẽ, con giáp có thể sẽ gặp được quý nhân giúp vượt qua khó khăn mà chạm đến thành công.