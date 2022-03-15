Tử vi 20 ngày tới, ngã trúng KHO VÀNG, 3 con giáp được vận GIÀU SANG, làm ăn phát đạt, tiền bạc của cải chất đầy trong kho

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 16:30

Tử vi 20 ngày tới, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, sống đời phủ phê.

Tuổi Tỵ

Vận trình người tuổi Tỵ trong 20 ngày tới không có gì trắc trở. Công việc đang trên đà thuận lợi, nếu con giáp dăng có ý định tiến hành kế hoạch, dự án gì thì hãy tranh thủ làm trong thời gian này để mang lại nhiều thành công rực rỡ. Đường tài lộc của con giáp han thông, xuôi thuận. Nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều đang trên đà tăng tiến. Thần Tài gõ cửa, tiền bạc cứ thế đổ vào túi, bản mệnh cần làm tốt việc quản lý tài chính của mình.

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Vận trình người tuổi Tỵ trong 20 ngày tới không có gì trắc trở. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhận lộc trời cho, được nhiều may mắn trong 20 ngày tới. Những người kinh doanh có quý nhân giúp đỡ nên công việc phát đạt, sinh lợi nhanh chóng. Còn người làm công ăn lương thì sự nghiệp thăng tiến, được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội thể hiện tài năng. Ngoài ra, vận đào hoa đang vô cùng vượng sắc, nếu còn độc thân, khả năng cao là bản mệnh gặp được "duyên tiền định", sẽ có hỷ sự tìm đến tận nhà.

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Người tuổi Mão nhận lộc trời cho, được nhiều may mắn trong 20 ngày tới- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 20 ngày tới vận trình xán lạn, tài lộc dồi dào. Công việc của con giáp sẽ sớm thu về những thành quả bước đầu. Tuy chưa thể vang danh thiên hạ nhưng bản mệnh vẫn nhận được sự công nhận của những người xung quanh. Tài chính trong giai đoạn này không còn là vấn đề với con giáp. Bản mệnh có thể dùng số tiền kiếm được đầu tư vào những nghề tay trái hay tặng các tổ chức từ thiện. Càng hành thiện tích đức thì bản mệnh sẽ càng trở nên giàu có, bình an.

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Người tuổi Hợi trong 20 ngày tới vận trình xán lạn, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tinh tham khảo.

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