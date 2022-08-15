Tử vi ngày 16/8/2022, Top 3 con giáp mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 06:33

3 con giáp dưới đây sẽ nhận được nhiều may mắn trong công danh, tài lộc.

Tuổi Ngọ

Trong 12 con giáp thì trời sinh những người tuổi Ngọ là những con giáp thông minh, nhanh nhẹn hơn người. Đồng thời, trời sinh người tuổi Ngọ là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý.

Tử vi ngày 16/8/2022, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Tuổi Ngọ càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu.

Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Thân sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Ngọ càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Tử vi ngày 16/8/2022, Top 3 con giáp mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài - Ảnh 1
Tử vi ngày 16/8/2022, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 16/8/2022, người tuổi Sửu sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Bên cạnh đó, trong thời gian này tuổi Sửu đã có một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc.

Đồng thời, khi bước sang “thời điểm vàng” này, bạn mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Người tuổi Sửu càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người.

Trong thời gian này những người tuổi Sửu không chỉ may mắn trong công danh tài lộc, mà trên con đường tình duyên còn hết sức đào hoa. Những người tuổi Sửu nếu như con độc thân chưa có nơi có chốn thì sẽ tìm được chân ái của đời mình.

Tuổi Tý

Hầu hết những người tuổi Tý đều nghịch ngợm, có chỉ số IQ và EQ cao, lòng tự trọng rất cao, rất quan tâm đến thể diện, sau hôm nay.

Tử vi ngày 16/8/2022, cung nô bộc sẽ được phúc “vượng phu ích tử”, có ngôi sao may mắn, của cải rất dồi dào, cuộc sống sẽ vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào.

Mặc dù một số ít bạn tuổi Tý hiện đang gặp phải những nút thắt trong công việc, nhưng chỉ cần họ suy nghĩ thấu đáo về những điều mình muốn, khi năng lực được cải thiện và trí tuệ cảm xúc được cải thiện thì sự nghiệp sẽ phát triển thuận lợi trong tương lai. Thời gian tới giàu có và may mắn không thể thoát khỏi.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

 

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Đúng 18h ngày mai, thứ Hai ngày 15/8/2022, 3 con giáp may mắn tài lộc thăng hoa, may mắn dư dả, muốn gì được nấy.

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