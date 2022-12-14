Tử vi ngày 14/12/22: ‘Thuận nước xuôi dòng’ 3 con giáp trúng số phát tài, đổi đời giàu có, thăng hoa, cát tinh nhập mệnh, chẳng mấy chốc mà giàu sụ

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con giáp này vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn khát khao thay đổi cuộc đời.

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con rắn thường nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường. Họ là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Người tuổi này nên tách ra làm kinh doanh riêng. Trong khi đó, những người đang có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Con giáp tuổi Tỵ đầu tư cũng dễ sinh lời. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước.

Tử vi ngày 14/12/22, con giáp tuổi Tỵ có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo.

Trong tháng 11 âm lịch này, người tuổi Thân được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Con giáp Thân may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng, vận may bất ngờ lội ngược dòng, mọi khó khăn trước đây đều được cải thiện, tạo điều kiện cho tuổi Thân phát tài, giàu sang hơn người.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách vui vẻ, lạc quan, sống độc lập và yêu sự tự do. Người tuổi Ngọ không thích bị ràng buộc, họ chỉ thích một mình thoải mái sáng tạo, muốn tự chủ cuộc sống. Trong số những con giáp, tuổi Ngọ dễ dàng gặt hái nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ là những người thông minh, chịu khó học hỏi nên giỏi giang thành tài.

Đặc biệt, tử vi ngày 14/12/22, những người tuổi Ngọ sẽ bất ngờ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Từ tháng 12 này, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn, những vấn đề khó nhằn sẽ được giải quyết êm đẹp. Qua năm 2022, tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân, được giúp đỡ đưa cuộc sống lên tầm cao mới.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm