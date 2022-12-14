Tử vi ngày 14/12: Thần Tài trợ mệnh, 3 con giáp phúc lộc song hành, phú quý phát tài, giàu sang đạt đỉnh, tiền vàng phủ phê

Dựa trên tử vi hàng ngày thấy tuổi Mão vô cùng may mắn vì có Chính Quan nâng đỡ đường sự nghiệp, làm gì cũng đỏ, con cháu học hành giỏi giang. Những ai đang mong chờ tin tức liên quan đến học tập, xin việc, thi cử thì sẽ có tin tốt sớm đến, bạn đừng sốt ruột, may mắn sẽ đến muộn một chút.

Nhìn chung cả sự nghiệp và tài lộc đều có triển vọng phát triển nếu biết tận dụng triệt để các mối quan hệ của mình. Nhất là với những người đang làm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, nhân sự, khéo léo luồn lách thì không lo thiếu vốn làm ăn.

Vận tình cảm của Mão tiến triển rất nhanh nhờ cục diện ngũ hành Thổ dưỡng kim. Bình thường bạn cũng nhiệt tình với mọi người nên được người ta giúp là chuyện đương nhiên. Ai đang muốn tiến đến hôn nhân thì nên sắp xếp thời gian về thưa chuyện với gia đình 2 bên.

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn ngày 14/12 gọi tên người tuổi Tỵ. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc.

Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

Đây cũng là thời cơ của những khoản đầu tư lớn, tuy nhiên nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định.

Dự báo vào ngày 14/12, bạn cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu.

Người độc thân thậm chí nhận được lời bày tỏ của một người nào đó mà bạn không ngờ đến. Với những ai đã tìm được nửa kia, hai người sẽ có những trải nghiệm hẹn hò vô cùng mới mẻ, từ đó tạo thêm được những kỉ niệm đáng nhớ. Quan hệ giữa cả hai đang ngày một gắn bó.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đa phần đều hòa đồng, năng động. Họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thường.

Thân dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, bản mệnh rất giỏi trong việc lên kết hoạch cho tương lai. Thân chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Tuổi Thân sẽ có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ có thể còn được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn tài chính.

Thế nhưng Thân cũng cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn phải chịu hậu quả nặng nề.

Với người làm kinh doanh thì đây sẽ là cơ hội tốt để họ tìm hiểu mặt hàng mới, mở rộng kinh doanh. Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Thân thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.